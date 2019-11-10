出生也是巴掌仙子 壽司店老闆王泰棋鼓勵早產兒成長

2019-11-10 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



成大舉辦早產兒活動，讓孩子在戶外接觸大自然。圖/成大提供 分享 facebook 成大醫院每年都為早產兒舉辦回娘家活動，為了協助早產兒發展，今年特別把活動辦在戶外，而27年前出生只有876公克的壽司店老闆王泰棋，今年也參加活動，分享生命成長的喜悅。

成大醫院昨天在榕園舉辦早產兒回娘家活動，小朋友在草地上奔跑、接觸大自然，訓練肌肉發展，在成大醫院出院的早產兒及家人共160多位共享盛會。

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小兒部王世敏主任說明，早產兒感官需要接受刺激輸入，隨著孩子的成長，刺激感官發展也有許多方式，尤其會走路後，可以多接觸大自然，尤其是看樹木、花草等動態的自然景色，都可以讓寶寶有興趣。

現年27歲的王泰棋先生，28周出生時體重只有876公克，現在是壽司店的老闆，店名特別以日語的”未熟兒”為概念作為壽司店名，希望讓社會大眾理解早產兒是一群極有勇氣的孩子，只要給他們救治的機會，加上家人積極投入並妥善照顧，仍可以健康成長充滿希望。

他出生時可以說是巴掌仙子，在醫院及家人的耐心照顧下，長大仍是頭好壯壯、健康狀況良好，他特別準備了好吃的炸雞到現場分享，大受歡迎。

新生兒科林毓志主任對小朋友的發展也極為重視，他認為戶外遊戲也是訓練肌肉與感覺刺激的方式。本次回娘家活動，也設計了幾個小遊戲，讓寶寶在遊戲的樂趣中自然地練習手眼協調和大小肌肉的力量。

小兒科陳東華醫師多年學習製作糕點頗有心得，雖然因值班無法到現場，溫暖的他仍親自手作無防腐劑蛋糕和蝴蝶酥，用照顧早產兒的心情，把愛和耐心化做一個個美味的糕點，不但讓早產寶寶們吃起來既營養又充滿能量，更增添了戶外野餐的樂趣。

成大醫院小兒部早產兒醫療團隊多年來救治許多早產兒，不僅搶救生命，並陪著孩子長大 ，致力於孩子感官及動作發展的品質。因此，今年成大醫院早產兒回娘家，首次特別策劃戶外親子活動，並邀請心理師帶領家長舒壓技巧，舒緩家長的親職壓力，除了讓孩子們在陽光與青草地的自然環境中盡情活力奔跑，家長也能學習增加親子關係的方法，共度一個放鬆、悠閒的親子時光。