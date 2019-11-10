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82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

已82歲的比利時籍方秀仁，為雲林醫療奉獻超過半世紀，如今卸下護理工作的她，仍在醫...
已82歲的比利時籍方秀仁，為雲林醫療奉獻超過半世紀，如今卸下護理工作的她，仍在醫院擔任關懷師傳遞愛與關懷。記者李京昇／攝影
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今年已82歲的比利時籍方秀仁，是雲林虎尾若瑟醫院前護理部副主任，她追隨醫院創辦人畢耀遠神父，飄洋過海來台，為雲林醫療奉獻超過半世紀，如今卸下護理工作的她，仍在醫院擔任關懷師傳遞愛與關懷。

方秀仁28歲正值青春年華，因為一位主教問她，雲林醫療資源缺乏，缺醫生也缺護士，問她能不能來台灣幫忙，一句話就讓立志到偏遠地區服務的她，拎著一箱簡單行李，到台灣從此與雲林有不解之緣。

她來到雲林後，也常常和醫生團隊走訪鄉里探訪病人，具備護理專業的她擔任助產護理師，無數生命從她雙手誕生、成長茁壯，把一生嫁給雲林的她，雖沒步入家庭，但堪稱是全台灣最多孩子的媽媽。

方秀仁說，民國6、70年代醫院草創，正值台灣生育高峰期，最高紀錄一個月曾接生400個新生兒，但院內資源有限，嬰兒床根本不夠用，於是和同事發揮巧思，動手改造保溫箱，讓單人箱可同時容納4個寶寶，救活許多早產兒和新生命。

雖然方秀仁退下第一線護理工作，但依然可看到她穿梭在安寧病房或加護病房的身影，歷練過無數生與死的她，總能用樂觀開朗的個性、以及溫暖的笑聲，為病友打氣加油。

她視病猶親不僅只關心患者，也經常關心到一整個家庭，曾有個需要依靠呼吸器的少年，住院期間由患有腎臟病的母親看顧，方秀仁幾乎每天都探訪他們母子，陪伴他們對抗病痛和憂愁。

始終在醫療界奉獻自我的方秀仁總笑說，在街上許多人看到跟她揮手、打招呼，猶如在欣賞「活古董」；但殊不知在院內員工、虎尾鎮民眼中，「方姐」、「方奶奶」最能體會痛苦與困惑的溫暖天使。

方秀仁（右二）是同事口中的「方姐」，對公事嚴謹私下卻平易近人又溫柔。記者李京昇／...
方秀仁（右二）是同事口中的「方姐」，對公事嚴謹私下卻平易近人又溫柔。記者李京昇／攝影
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