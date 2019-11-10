傳承半粥式古早味鹹粥 第二代接班人推出即食包料理

2019-11-10 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



為了讓外地人不用來台南也能吃到台南在地美食，阿憨鹹粥負責人張森雄，創新將傳統「半粥式」鹹粥做成即食包，張森雄今天表示，他將鹹粥裝進真空包裡，平時常溫儲藏，讓國內外饕客進食前，只要在真空包外加入熱水後，就能吃到美味的鹹粥。

23年前，張森雄師承岳父鄭極的好手藝，傳承源自大陸泉州一帶「半粥式」獨特料理方法，打響「阿憨鹹粥」名號。張森雄說，所謂的「半粥式」是指用生米煮粥時，在米粒尚未全開，未滲出米漿時撈起，要食用前再加入高湯，吃起來較有口感的一種粥式料理方法，他的岳父鄭極1947年開始在台南市區石精臼賣起鹹粥，直到大廟拆除，才將店遷移到北區公園南路現址。

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張森雄說，為了能讓外縣市的朋友和在國外的台灣人，不用來台南能吃到家鄉味，他多年來不斷思考，創新研發出鹹粥即食包，將阿憨鹹粥原味呈現。除了鹹粥做成即食包外，還有虱目魚香腸、虱目魚肉等即食包。