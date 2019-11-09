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台塑王詹樣公益信託 邀明華園嘉義做公益扎根與傳承

2019-11-09 23:38聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

台塑企業成立的王詹樣公益信託，今晚邀請知名歌仔戲團隊「明華園戲劇總團」，到嘉義新港鄉公園民俗表演場公演，現場湧入數百觀眾、戲迷觀賞，喝采掌聲不斷；台塑新港廠今天也舉辦捐血、中醫義診、捐發票做愛心、親子彩繪等活動，並邀請嘉義縣8家弱勢團體舉辦公益義賣。

「王詹樣公益信託」是台塑創辦人王永在為紀念及追思母親，延續回饋社會美德，於2006年以個人名義捐助成立，長期致力教育、醫療、社會福利、體育發展等社會公益事業，包含設置「兒少獎助學金」、推動「罕見疾病照護」、「受暴家庭協助」、「向陽計劃」及體壇「燃星計畫」、「未來之星」等。

王詹樣公益信託今年除連續第9年，邀請明華園戲劇團、亦宛然掌中劇團，及如果兒童劇團、大龍峒金獅團、蘋果劇團、黃俊雄影視布袋戲，演出內容涵蓋歌仔戲、傳統偶戲以及現代兒童劇等的表演節目，希望透過長期贊助，協助台灣本土文化發展，並透過經費贊助及演出舞台，滋養本土戲團永續經營，向下扎根與傳承。

台塑企業表示，新港廠已建廠超過30年，持續地進行環保改善，其中汽電共生廠的4套燃煤機組運轉現已比天然氣機組更加環保，廠大門所設立的環保看板即是讓民眾共同監督設備運轉情形，另外更投資16億將原本煙囪排放之白色水氣去除，以避免民眾誤會環保異常，在環保方面改善不遺餘力，促使廠區跟地方共存共榮。

此外，台塑企業更長期關懷新港鄉弱勢團體，定期發起員工勸募二手物資給予新港扶緣服務協會，募款協助華山基金會新港分會，購置「愛心專車」，且每年歲末「春節年菜」送餐關懷造訪獨居老人，溫暖長者的心。921地震及莫拉克風災後，在嘉義縣興建學校老舊教室，新港鄉興建新港國中、月眉、文昌國小及鄉立托兒所等4所學校，興建經費就達2.1億元，提供學子一個安全舒適的學習空間。

台塑新港廠今天也舉辦捐血、中醫義診、捐發票做愛心、親子彩繪等活動，並邀請嘉義縣8...
台塑新港廠今天也舉辦捐血、中醫義診、捐發票做愛心、親子彩繪等活動，並邀請嘉義縣8家弱勢團體舉辦公益義賣。記者卜敏正／翻攝
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王詹樣公益信託，今天晚上邀請知名歌仔戲團隊「明華園戲劇總團」，到嘉義新港鄉公園民...
王詹樣公益信託，今天晚上邀請知名歌仔戲團隊「明華園戲劇總團」，到嘉義新港鄉公園民俗表演場公演。記者卜敏正／翻攝
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台塑企業更長期關懷新港鄉弱勢團體，定期發起員工勸募二手物資給予新港扶緣服務協會。...
台塑企業更長期關懷新港鄉弱勢團體，定期發起員工勸募二手物資給予新港扶緣服務協會。記者卜敏正／翻攝
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台塑新港廠今天也舉辦捐血、中醫義診、捐發票做愛心、親子彩繪等活動。記者卜敏正／翻...
台塑新港廠今天也舉辦捐血、中醫義診、捐發票做愛心、親子彩繪等活動。記者卜敏正／翻攝
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嘉義愛心歌仔戲

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