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嘉縣首度辦救護技術交流競賽 考驗志工及警消默契

2019-11-09 23:32聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣消防局今天上午邀請嘉義市、雲林縣消防局於嘉義縣表演藝術中心舉辦「第一屆救護技術交流競賽研討會暨志工聯誼救護宣導活動」，現場除了由嘉義縣救護志工向民眾宣導急救知識，也藉由競賽展現救護志工與警消的現場默契。

救護技術交流競賽模擬救護志工及警消在遇到車禍多傷病患時的處理默契，第一名大獎由第一組上場的嘉義縣消防局第二大隊獲得，除了冠軍，也有兩位成員獲得個人美技獎，彰顯志工救援技術的精進。

其中一位獲得個人美技獎的第二大隊民雄分隊鳳凰志工劉薰璟表示，要感謝領隊的教官高健豪及林哲瑋，確定比賽流程後，請參賽志工先練單項技術再模擬情境，讓志工及警消的操作流程非常順暢，他們也是唯一有活動標語的參賽隊伍，氣勢非常強大。

劉薰璟表示，第二大隊參賽的鳳凰志工及警消共6位，分別是5位民雄分隊的警消及志工跟1位新港分隊的警消，很難想像他們只花了7天、每天4小時，就獲得冠軍，所以聽到獲獎時大家都非常的開心。

嘉義縣消防局今天上午於嘉義縣表演藝術中心舉辦第一屆救護技術交流競賽研討會，獲得第...
嘉義縣消防局今天上午於嘉義縣表演藝術中心舉辦第一屆救護技術交流競賽研討會，獲得第一名的嘉義縣消防局第二大隊還自製標語，鼓舞參賽志工氣勢。圖／劉薰璟提供
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嘉義縣消防局今天上午舉辦「第一屆救護技術交流競賽研討會暨志工聯誼救護宣導活動」，...
嘉義縣消防局今天上午舉辦「第一屆救護技術交流競賽研討會暨志工聯誼救護宣導活動」，救護技術交流競賽考驗救護志工及警消的默契。圖／嘉義縣消防局提供
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嘉義縣消防局今天上午於嘉義縣表演藝術中心舉辦第一屆救護技術交流競賽研討會，由嘉義...
嘉義縣消防局今天上午於嘉義縣表演藝術中心舉辦第一屆救護技術交流競賽研討會，由嘉義縣消防局第二大隊獲得冠軍。圖／劉薰璟提供
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