雲林唯一的UNIQLO服飾新門市 本月15日盛大開幕
2019-11-09 21:53
聯合報 記者蔡維斌
／雲林縣即時報導
日本平價服飾UNIQLO進駐雲林斗六家樂福賣場已7年，為因應在地需求，遷移至斗六市大學路打造250坪超大購物空間及嶄新門市，今天以服裝小學堂方式，邀請24位學童參與小店長職能體驗，並宣布新門市將於本月15日正式開幕，未來將提供優質的服裝與服務，永續不凡的LifeWear精神。
台灣優衣庫公關經理鄧琬蓉指出，因應學生與家庭消費族群，新門市設備與空間，將帶給雲林鄉親更便利舒適、貼心的購物環境，且附設更多機車與汽車停車位，店內同時增加提供Baby Car娃娃車、長者與孩童座椅休憩區等服務，更有兒童閱覽遊戲區，可讓大人安心購物。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
24名斗六學童充當小店長，了解服飾材質與色彩美學，幫父母挑選搭配適合的服飾，實際體驗日式細緻服務的熱忱，建構孩童美學教育。一位何媽媽就說，孩子賞店長，學會怎麼接待客人，也學到折衣服技巧，都是難得的體驗。
鄧琬蓉說，雲林唯一的斗六新門市11月15日開幕，一週期間獨家優惠，店內集結齊多樣化的男、女、童與嬰幼兒裝商品，為雲林鄉親提供更多的購物樂趣與穿搭靈感，UNIQLO未來也將透過更多活動與消費者互動，提供充滿驚喜的貼心消費服務。
留言