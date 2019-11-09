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雲林唯一的UNIQLO服飾新門市 本月15日盛大開幕

2019-11-09 21:53聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

日本平價服飾UNIQLO進駐雲林斗六家樂福賣場已7年，為因應在地需求，遷移至斗六市大學路打造250坪超大購物空間及嶄新門市，今天以服裝小學堂方式，邀請24位學童參與小店長職能體驗，並宣布新門市將於本月15日正式開幕，未來將提供優質的服裝與服務，永續不凡的LifeWear精神。

台灣優衣庫公關經理鄧琬蓉指出，因應學生與家庭消費族群，新門市設備與空間，將帶給雲林鄉親更便利舒適、貼心的購物環境，且附設更多機車與汽車停車位，店內同時增加提供Baby Car娃娃車、長者與孩童座椅休憩區等服務，更有兒童閱覽遊戲區，可讓大人安心購物。

24名斗六學童充當小店長，了解服飾材質與色彩美學，幫父母挑選搭配適合的服飾，實際體驗日式細緻服務的熱忱，建構孩童美學教育。一位何媽媽就說，孩子賞店長，學會怎麼接待客人，也學到折衣服技巧，都是難得的體驗。

鄧琬蓉說，雲林唯一的斗六新門市11月15日開幕，一週期間獨家優惠，店內集結齊多樣化的男、女、童與嬰幼兒裝商品，為雲林鄉親提供更多的購物樂趣與穿搭靈感，UNIQLO未來也將透過更多活動與消費者互動，提供充滿驚喜的貼心消費服務。

新門市提供寬敞空間並設有小朋友遊樂閱讀區。記者蔡維斌／攝影
新門市提供寬敞空間並設有小朋友遊樂閱讀區。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣唯一的UNIQLO斗六大學路門市店，將於本月15日盛大開幕。記者蔡維斌／攝...
雲林縣唯一的UNIQLO斗六大學路門市店，將於本月15日盛大開幕。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣唯一的UNIQLO斗六大學路門市店，將於本月15日盛大開幕。記者蔡維斌／攝...
雲林縣唯一的UNIQLO斗六大學路門市店，將於本月15日盛大開幕。記者蔡維斌／攝影
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新門市提供寬敞的購物空間。記者蔡維斌／攝影
新門市提供寬敞的購物空間。記者蔡維斌／攝影
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斗六UNIQLO

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