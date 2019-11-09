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水耕蔬菜能否推廣? 農民經費少難投資

2019-11-09 19:45聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

水耕蔬菜種植面積小，其種植方式、味道與土耕蔬菜有些微不同，近年來常有人推廣水耕蔬菜，對土地面積逐漸縮小的台灣來說，是一種很適合在家種植的農務方式，嘉義縣中埔鄉一對夫婦成功種植後希望能推廣，但是否適合台灣農夫，還有些許疑慮。

嘉義縣中埔鄉邑米社大有機生態教學農場種植水耕蔬菜的安東尼夫婦，運用礦物質等養分灌溉水耕蔬菜，並且成功種植溫室的多種水耕蔬菜後，近日也開始擴大經營，希望能持續推廣水耕蔬菜，讓更多民眾吃到健康、無毒的食材。

新港金富九農產合作社行銷蔡進裕表示，新港鄉是嘉義縣土耕蔬菜種植面積最廣的地方，農民通常種植空心菜、地瓜葉等，現在則是高麗菜的盛產期，但因為農民收益普遍不高，而水耕蔬菜需要較多設備，農民較難投資水耕蔬菜。

蔡進裕表示，水耕蔬菜種植的方式多在溫室，較少曬到太陽，農民也會擔心水裡放太多化學物質，而水耕蔬菜因為纖維較細嫩，跟土耕相比，也比較不好保存，在常溫下容易萎掉。

嘉義縣農業處副處長李建霖表示，水耕蔬菜是較新的種植方式，目前嘉義縣種植水耕蔬菜的農民還不算多，所以並沒有特別統計，而水耕蔬菜需要相關設備及技術，農業處理論上並不會特別推廣，但如果有農民希望種植友善、安全的蔬菜，縣府可以協助爭取補助。

水耕蔬菜是新型的蔬菜種植方式，占地較水耕蔬菜小。記者陳玫伶／攝影
水耕蔬菜是新型的蔬菜種植方式，占地較水耕蔬菜小。記者陳玫伶／攝影
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水耕蔬菜是新型的蔬菜種植方式，占地較水耕蔬菜小。記者陳玫伶／攝影
水耕蔬菜是新型的蔬菜種植方式，占地較水耕蔬菜小。記者陳玫伶／攝影
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水耕蔬菜是新型的蔬菜種植方式，占地較水耕蔬菜小，也可觀察菜根的生長情況。記者陳玫...
水耕蔬菜是新型的蔬菜種植方式，占地較水耕蔬菜小，也可觀察菜根的生長情況。記者陳玫伶／攝影
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水耕蔬菜是新型的蔬菜種植方式，占地較水耕蔬菜小。記者陳玫伶／攝影
水耕蔬菜是新型的蔬菜種植方式，占地較水耕蔬菜小。記者陳玫伶／攝影
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農民嘉義高麗菜

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