籌備建庄200年文化展 台江師生踏查鹽田北寮

2019-11-09 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南社大台江分校及安南國中教師群為籌備台江建庄結社200年文化展，今天由校長蔡佳宏及台江分校執行長吳茂成帶領20多位師生及大廟興學志工，前往媽祖宮與鹽田北寮，進行台江社區博物館文化資源踏查，蔡佳宏等人指出，將鼓勵在地子弟進行鹽田歷史文化的採訪，以行動研究來發展台江本土教育。

一行人採訪媽祖宮林達古厝及北寮鎮安宮王太平等耆老，實地了解北寮祖佛信仰，以及鹽村的生活文化，發掘不少素材及故事，直呼台江文化內涵豐富，此行收穫滿滿。

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北寮耆老王太平說，村民63戶人家，在困苦的年代，大家奉請祖佛池王、觀音媽啟建公厝的奮鬥開墾的故事，令大廟興學志工十分感動。台江分校民俗文化班同學也採訪王太平，希望將北寮建庒故事留下記錄。