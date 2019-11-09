籌備建庄200年文化展 台江師生踏查鹽田北寮
2019-11-09 19:34
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
台南社大台江分校及安南國中教師群為籌備台江建庄結社200年文化展，今天由校長蔡佳宏及台江分校執行長吳茂成帶領20多位師生及大廟興學志工，前往媽祖宮與鹽田北寮，進行台江社區博物館文化資源踏查，蔡佳宏等人指出，將鼓勵在地子弟進行鹽田歷史文化的採訪，以行動研究來發展台江本土教育。
一行人採訪媽祖宮林達古厝及北寮鎮安宮王太平等耆老，實地了解北寮祖佛信仰，以及鹽村的生活文化，發掘不少素材及故事，直呼台江文化內涵豐富，此行收穫滿滿。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
北寮耆老王太平說，村民63戶人家，在困苦的年代，大家奉請祖佛池王、觀音媽啟建公厝的奮鬥開墾的故事，令大廟興學志工十分感動。台江分校民俗文化班同學也採訪王太平，希望將北寮建庒故事留下記錄。
台江分校執行長吳茂成表示，台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，內海化為海埔地，溪北人家二次移民，拓墾台江十六寮，再過4年，2023年將是台江建庄結社200年，因此，為籌辦台江建庄200年文化展，結合安南國中、和順國中等台江流域學校，以社區博物館的概念，協助師生進行台江本土教育文化資源的踏查。
留言