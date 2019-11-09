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籌備建庄200年文化展 台江師生踏查鹽田北寮

2019-11-09 19:34聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南社大台江分校及安南國中教師群為籌備台江建庄結社200年文化展，今天由校長蔡佳宏及台江分校執行長吳茂成帶領20多位師生及大廟興學志工，前往媽祖宮與鹽田北寮，進行台江社區博物館文化資源踏查，蔡佳宏等人指出，將鼓勵在地子弟進行鹽田歷史文化的採訪，以行動研究來發展台江本土教育。

一行人採訪媽祖宮林達古厝及北寮鎮安宮王太平等耆老，實地了解北寮祖佛信仰，以及鹽村的生活文化，發掘不少素材及故事，直呼台江文化內涵豐富，此行收穫滿滿。

北寮耆老王太平說，村民63戶人家，在困苦的年代，大家奉請祖佛池王、觀音媽啟建公厝的奮鬥開墾的故事，令大廟興學志工十分感動。台江分校民俗文化班同學也採訪王太平，希望將北寮建庒故事留下記錄。

台江分校執行長吳茂成表示，台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，內海化為海埔地，溪北人家二次移民，拓墾台江十六寮，再過4年，2023年將是台江建庄結社200年，因此，為籌辦台江建庄200年文化展，結合安南國中、和順國中等台江流域學校，以社區博物館的概念，協助師生進行台江本土教育文化資源的踏查。

為籌備台江建庄結社200年文化展，台江師生及大廟興學志工等前往媽祖宮與鹽田北寮，...
為籌備台江建庄結社200年文化展，台江師生及大廟興學志工等前往媽祖宮與鹽田北寮，進行台江社區博物館文化資源踏查。記者邵心杰／翻攝
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台江分校為籌辦台江建庄200年文化展，結合安南國中、和順國中等台江流域學校，以社...
台江分校為籌辦台江建庄200年文化展，結合安南國中、和順國中等台江流域學校，以社區博物館的概念，協助師生進行台江本土教育文化資源的踏查。記者邵心杰／翻攝
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台江師生一行人採訪媽祖宮林達古厝及北寮鎮安宮王太平等耆老，實地了解北寮祖佛信仰，...
台江師生一行人採訪媽祖宮林達古厝及北寮鎮安宮王太平等耆老，實地了解北寮祖佛信仰，以及鹽村的生活文化。記者邵心杰／翻攝
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台江媽祖博物館

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