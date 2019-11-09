台灣第1粒履歷土豆肉粽誕生 虎尾農會大張旗鼓賀粽生
2019-11-09 19:22
聯合報 記者蔡維斌
／雲林縣即時報導
台灣第1顆擁有履歷標章的「履歷花生粽」今天問世，虎尾農會近年來積極推動食安全，除打造百公頃花生履歷契作，建造國內第一家履履歷花生加工廠，並開設雲林第一家履歷商店，今天再以土豆大餐，大張旗鼓舉行台灣第1顆履歷花生粽的發表會，場面熱滾滾。
虎尾農會總幹事黃鈺惠說，履歷土豆粽所選用的材料，從花生、糯米到香菇、全採用產銷履歷驗證的材料，保證安全質佳，回顧爭取這顆履歷粽的過程，相當艱辛，因所用的材料多，想要通過認證，許多人都說做不到，但她認為事在人為，最後克服困難，催生了履歷粽，所以才邀農業界一起來慶賀。
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黃鈺惠說，食安全已是趨勢，不及早隨著市場走，必然遭淘汰，所以兩年來，全力投入履歷認證，採股東制和農民契作優質履歷花生，目前已增至150公頃，農民依約種安全花生，讓大家吃安全，又可有穩定收入，同時爭取設立國內第一座履歷加工廠，從種植、選仁到加工，嚴格品管，所產顆粒花生醬、加味花生、虎霸王履歷花生及花生油，因料實美味，一上市就十分搶手。
今天農會以肉粽為主題，席開數十桌土豆大餐，慶賀「履歷花生粽」問世，雲林農業界都到場品嘗履歷新粽，嬌小可愛的青埔基金會董事長張嘉郡也為土豆粽代言，強調虎農走在食安全的前端，抓準了市場脈動，足為食安全的典範。
黃鈺惠說，擁有QR-Code的古早味履歷花生粽，料實美味，每粒賣50元，未來結合量販店、生鮮超市及電商為推廣平台，相信能一砲而紅，帶給國人安全好吃的傳統米食。
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