親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

觀眾衣服有青天白日滿地紅 中國騰訊停播NBA

海選是烏合之眾？ 柯文哲：不得不把蔡壁如調進不分區

台灣第1粒履歷土豆肉粽誕生 虎尾農會大張旗鼓賀粽生

2019-11-09 19:22聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

台灣第1顆擁有履歷標章的「履歷花生粽」今天問世，虎尾農會近年來積極推動食安全，除打造百公頃花生履歷契作，建造國內第一家履履歷花生加工廠，並開設雲林第一家履歷商店，今天再以土豆大餐，大張旗鼓舉行台灣第1顆履歷花生粽的發表會，場面熱滾滾。

虎尾農會總幹事黃鈺惠說，履歷土豆粽所選用的材料，從花生、糯米到香菇、全採用產銷履歷驗證的材料，保證安全質佳，回顧爭取這顆履歷粽的過程，相當艱辛，因所用的材料多，想要通過認證，許多人都說做不到，但她認為事在人為，最後克服困難，催生了履歷粽，所以才邀農業界一起來慶賀。

黃鈺惠說，食安全已是趨勢，不及早隨著市場走，必然遭淘汰，所以兩年來，全力投入履歷認證，採股東制和農民契作優質履歷花生，目前已增至150公頃，農民依約種安全花生，讓大家吃安全，又可有穩定收入，同時爭取設立國內第一座履歷加工廠，從種植、選仁到加工，嚴格品管，所產顆粒花生醬、加味花生、虎霸王履歷花生及花生油，因料實美味，一上市就十分搶手。

今天農會以肉粽為主題，席開數十桌土豆大餐，慶賀「履歷花生粽」問世，雲林農業界都到場品嘗履歷新粽，嬌小可愛的青埔基金會董事長張嘉郡也為土豆粽代言，強調虎農走在食安全的前端，抓準了市場脈動，足為食安全的典範。

黃鈺惠說，擁有QR-Code的古早味履歷花生粽，料實美味，每粒賣50元，未來結合量販店、生鮮超市及電商為推廣平台，相信能一砲而紅，帶給國人安全好吃的傳統米食。

虎尾農會克服萬難，催生了台灣第1顆履歷花生粽，前立委張嘉郡（左）也為履歷粽代言並...
虎尾農會克服萬難，催生了台灣第1顆履歷花生粽，前立委張嘉郡（左）也為履歷粽代言並讚許農會推動食安全的苦心。記者蔡維斌／攝影
分享
土豆湯圓好看又好吃。記者蔡維斌／攝影
土豆湯圓好看又好吃。記者蔡維斌／攝影
分享
三好飯店主廚說明履歷花生粽的食材與口味。記者蔡維斌／攝影
三好飯店主廚說明履歷花生粽的食材與口味。記者蔡維斌／攝影
分享
花生西點全是手工製作，令人垂涎欲滴。記者蔡維斌／攝影
花生西點全是手工製作，令人垂涎欲滴。記者蔡維斌／攝影
分享
土豆大餐的花生豬腳風味絕佳。記者蔡維斌／攝影
土豆大餐的花生豬腳風味絕佳。記者蔡維斌／攝影
分享
國內第一顆履歷花生粽，料實美味，從糯米到內餡食材全都有履歷認證，可讓大家食安心。...
國內第一顆履歷花生粽，料實美味，從糯米到內餡食材全都有履歷認證，可讓大家食安心。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾農會不僅推出履歷粽，家政班媽媽更製作花生刈包，美味可口。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會不僅推出履歷粽，家政班媽媽更製作花生刈包，美味可口。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾農會大開土豆大餐宴會，慶賀台灣第一顆履歷花生粽的誕生。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會大開土豆大餐宴會，慶賀台灣第一顆履歷花生粽的誕生。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾農會總幹事黃鈺惠積極推動安全生產履歷，爭取讓台灣第一顆履歷花生粽誕生。記者蔡...
虎尾農會總幹事黃鈺惠積極推動安全生產履歷，爭取讓台灣第一顆履歷花生粽誕生。記者蔡維斌／攝影
分享

履歷食安農民

相關新聞

台南市民注意！節能補助經費快用光 13日停止臨櫃受理

2019-11-09 15:29

卓榮泰要鄉親挺蔡英文王定宇 籲「雙殺」韓國瑜洪秀柱

2019-11-09 17:12

加拿大人嘉義當農夫 推廣健康無毒水耕蔬菜

2019-11-09 16:44

台南溪北市民年前找工作 新營就業博覽會有3056個職缺

2019-11-09 16:39

台灣國際咖啡節雲林登場 張景森：台北多5千家咖啡館

2019-11-09 16:34

立委鄉長捲褲管扛笱搶水 與民一起體驗缺水苦

2019-11-09 15:29

橘子紅了！竹崎邀民眾品嘗在地椪柑

2019-11-09 13:17

天主教蘆葦啟智中心慶成23年 募款園遊會人山人海

2019-11-09 13:04

文史團體反對！台南忠靈塔無名骨灰未認領將灑葬

2019-11-09 11:58

台南新市毛豆節嘉年華登場 熱鬧活動大批親子參加

2019-11-09 11:44

企業送暖 家扶童獲羽絨背心

2019-11-08 23:24

雙11來「嘉」 單身「脫光」老屋遊

2019-11-08 23:17

台南「孔蓋」新工法 更平整抗滑

2019-11-08 23:15

流浪犬收容爆滿 台南規畫再增一處2公頃動保教育園區

2019-11-08 19:18

台南購物節登場 好玩、智慧、好客、親民、有故事吸客

2019-11-08 18:45

雲林馬嗚山鎮安宮5年王爺 獲指定為國家級重要民俗

2019-11-08 17:49

傳林志玲借古蹟南美舘辦婚禮 黃偉哲：一般民眾也可以

2019-11-08 15:48

傳承台江內海百年信仰 台南海尾村做平安戲拜天公

2019-11-08 15:03

全國唯一！嘉義縣加碼4千萬節電補助 巡迴鄉鎮受理申請

2019-11-08 14:46

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

戴順澤宮帽的挪威選手來了！下午將到順澤宮還願

2019-11-09 12:27

10大最美景觀公路票選衝第一 卻是「違」機四伏之路

2019-11-09 06:44

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

昔日險遭砍除今變迎客鳳凰木 彰化縣長官邸很有故事

2019-11-09 06:45

愛爬山千萬別錯過！5大山脈24條路線 包你一年玩不膩

2019-11-09 09:00

林佳龍：再推動台中捷運綠線從彰化延伸到鹿和

2019-11-08 21:56

違規逃不了！ 高市科技執法1路口首月抓730件違規

2019-11-09 11:55

影／一年有半年是花期 台13甲截彎舊路變身休閒綠廊

2019-11-08 21:00

「101高地」有360度美景 走171階登頂從基隆看台北101

2019-11-09 09:19

影／海能風電陸域工程動土 竹南後龍外海再添47座風機

2019-11-08 23:23

基隆色彩屋奪國際景觀大賞 今晚菲律賓頒發卓越獎殊榮

2019-11-08 21:20

雄女畢業30年校友超級尋人 社群軟體、家訪找回1300人

2019-11-09 15:32

台中同志遊行2.5萬人上街 呼籲重視性別暴力

2019-11-09 15:17

合歡山馬拉松賽起跑 2千名選手直奔3275公尺高山

2019-11-09 12:00

下周強力取締！雜物占標線人行道 最高罰2400元

2019-11-09 12:32

影／宜蘭中興文創200萬人潮 新設九號製造所開張了

2019-11-09 13:03

前瞻計畫補助來了 桃園將新設這2處立體停車場

2019-11-09 18:31

屏東監獄醬油還沒上架就搶貨 矯正聯展明星商品大集合

2019-11-09 07:23

新北雙溪增設女廁、改善地下道強化性別平等意識

2019-11-08 21:56

推動改造城市景觀 林智堅獲亞太區景觀建築傑出人物獎

2019-11-09 13:32

陽明高中校長爭議 宋慶瑋到議會備詢

2019-11-08 23:48

台中警志工「絨姊」辦桌 致詞時志工們大聲為她加油！

2019-11-08 21:42

韓國瑜回防高雄 母雞帶小雞聯合看板在路口出現了

2019-11-08 22:45

新北爭取企業志工 在全市29區插旗服務

2019-11-08 21:30

台南市民注意！節能補助經費快用光 13日停止臨櫃受理

2019-11-09 15:29

10大景觀公路 西濱白沙屯暫居冠

2019-11-08 23:56

台灣鳥史上首筆確認紀錄 西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

2019-11-09 14:40

陳佩琪買菜宣傳南門中繼市場 否認干政指控

2019-11-09 12:05

台中轉運中心 月底起再增12線公車

2019-11-08 23:30

影／同志遊行台中車站登場 百名警力護交通順暢

2019-11-09 15:55

會動的小王子與玫瑰星球 新社花海今開幕

2019-11-09 15:40

文史團體反對！台南忠靈塔無名骨灰未認領將灑葬

2019-11-09 11:58

台南新市毛豆節嘉年華登場 熱鬧活動大批親子參加

2019-11-09 11:44

草嶺古道芒花季 賞芒聽管弦樂

2019-11-08 23:41

清水地熱公園休園半個月 太平山今明延後開園

2019-11-08 23:34

台南「孔蓋」新工法 更平整抗滑

2019-11-08 23:15

高屏迎泡湯季 四重溪燈海賞楓

2019-11-08 23:27

搶攻醫療4.0！中國附醫微軟簽意向書全力打造AI醫院

2019-11-09 12:09

竹縣市交通建設 林佳龍允支持

2019-11-09 00:08

立委鄉長捲褲管扛笱搶水 與民一起體驗缺水苦

2019-11-09 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top