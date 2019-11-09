卓榮泰要鄉親挺蔡英文王定宇 籲「雙殺」韓國瑜洪秀柱

2019-11-09 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



民進黨主席卓榮泰下午到台南市關廟區為立委參選人王定宇站台，他呼籲鄉親這次大選一定要幫助民進黨蔡英文、王定宇「雙殺」韓國瑜、洪秀柱，讓蔡英文打敗韓國瑜，王定宇打垮洪秀柱，一定要給他「雙殺」，才不會有「一中同表、一國兩制」來侮辱台灣。卓榮泰表示，民進黨的不分區立委人選方向黨內已有共識，但是還要再開會確認，會在時限內宣布。

王定宇今天在仁德、關廟成立競選總部，卓榮泰下午到關廟總部站台，呼籲在場800名鄉親，不要被國民黨的總統參選人韓國瑜、立委參選人洪秀柱給騙了，因為他們兩個內心想的是「一國兩制、一中同表」，但是為了選舉騙票，都放在心裡不敢講出來。

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卓榮泰說，現在參選總統的高雄市長韓國瑜，一直在講講「白賊話、毫洨話」，內心緊貼著中國的話都不敢講，今天還講出什麼「幾流的人民選出幾流的政府」這種話，根本是在侮辱高雄人， 現在高雄普遍都有「早知道讓其邁回來就好了」的想法，大家都被韓國瑜的膨風花言巧語給騙了。