加拿大人嘉義當農夫 推廣健康無毒水耕蔬菜

2019-11-09 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣中埔鄉邑米社大有機生態教學農場有一位來自加拿大的農民安東尼，與台籍妻子莊婉茹定居嘉義後，有感於食材使用太多農藥，擔心影響健康，從貿易業轉職種水耕蔬菜，未來希望推動「綠屋頂」以及食農教育，讓人人都可以吃到健康的無毒蔬菜。

安東尼表示，他本身就很喜歡種植物，家裡從樓上到樓下都充滿各種綠色植物，所以他來台之後，想讓家人吃得健康，就考慮自行種植蔬菜，剛好有朋友認識邑米社區大學的理事長，彼此的理念也相近，才在邑米社大有機生態教學農埸借用一個溫室。

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夫婦兩人剛開始嘗試，就因為蚜蟲感染而全部重來，還等了3個月的時間讓環境恢復，後來慢慢學習，至今已經一年左右，種植成功的蔬菜從分享給鄰居吃，現在因為產量太大，開始販售，也有了固定的客源。

莊婉茹表示，兩人平時早上6點先到農場處理蔬菜，忙到中午11點、12點，安東尼需到補習班教英文，而莊婉茹則是接小孩下課、教瑜珈課，兩人回到家，還要上樓照顧頂樓的超級蔬菜羽衣甘藍及土耕的木瓜、檸檬、酪梨、鳳梨等。

邑米社區大學會邀請安東尼夫婦到校園、社區等進行水耕蔬菜推廣，安東尼及莊婉茹期望未來能讓每位居民直接在家中屋頂種植蔬菜，運用小小的空間以及簡單、環保的設備，就能吃到無汙染的食材。

日前安東尼夫婦在白河、水上交界處租了一塊約五分的土地，預計明年底整理好之後，除了會在此種植更多的水耕蔬菜，也期望能在此地建立食農教室，讓孩童學習種植蔬菜，了解日常吃的食材從何而來，進而珍惜食物。