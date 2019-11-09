台南溪北市民年前找工作 新營就業博覽會有3056個職缺

2019-11-09 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



「台南過生活 台南呷頭路」第四場大型就業博覽會，今天在新營區體育場內體育館辦理，共邀集87家服務業、傳產業、科技業等廠商釋出3056個工作機會，其中有23家新營在地及鄰近地區廠商釋出488個工作機會，讓市民就近找到理想的工作，更有廠商提供部分職缺進行「現場錄取」，今天吸引上千人參與，初步媒合率45.68%。

市長黃偉哲今日有多場行程，百忙中也趕到現場跟設攤廠商及求職民眾關打氣，黃偉哲說，勞工局辦理就博會及徵才活動，協助市民及廠商作最好的就業媒合，今年是最後一場的大型就業徵才活動，鼓勵求職者要把握機會踴躍投遞履歷，在今天都能找到好工作、過好生活。

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市府副秘書長王揚智表示，黃偉哲市長上任後，積極為溪北地區營造優良的投資環境，目前有國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心在台南新營籌建中，導演魏德聖新片「台灣三部曲」也將在台南後壁開拍，相信可以為溪北地區帶動觀光、提高文化生活水平，更重要的是帶來就業機會，今天約有三分之一的職缺是在新營及鄰近地區工作，希望能讓溪北地區的求職民眾可以就近找到在地的好工作，廠商也能找到好人才，共同創造美好的希望家園。

勞工局長王鑫基表示，為協助市民就業，今年辦理4場大型、2場中型及超過300場次的小型徵才、單一徵才活動，同時也積極辦理各項培訓課程，今年更新增「每周一談」邀請不同領域專家學者一起跟民眾分享「職場ㄟ大小事」，不僅可豐富自己的人生閱歷，同時也可增加職場競爭力；就業博覽會不僅提供多元職缺，也結合在地資源提供「彩妝義剪」、「面試模擬」、「履歷健檢」、「求職托兒」和「職訓成果展」及皮革鑰匙圈DIY教學等服務。