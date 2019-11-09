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台南溪北市民年前找工作 新營就業博覽會有3056個職缺

2019-11-09 16:39聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

「台南過生活 台南呷頭路」第四場大型就業博覽會，今天在新營區體育場內體育館辦理，共邀集87家服務業、傳產業、科技業等廠商釋出3056個工作機會，其中有23家新營在地及鄰近地區廠商釋出488個工作機會，讓市民就近找到理想的工作，更有廠商提供部分職缺進行「現場錄取」，今天吸引上千人參與，初步媒合率45.68%。

市長黃偉哲今日有多場行程，百忙中也趕到現場跟設攤廠商及求職民眾關打氣，黃偉哲說，勞工局辦理就博會及徵才活動，協助市民及廠商作最好的就業媒合，今年是最後一場的大型就業徵才活動，鼓勵求職者要把握機會踴躍投遞履歷，在今天都能找到好工作、過好生活。

市府副秘書長王揚智表示，黃偉哲市長上任後，積極為溪北地區營造優良的投資環境，目前有國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心在台南新營籌建中，導演魏德聖新片「台灣三部曲」也將在台南後壁開拍，相信可以為溪北地區帶動觀光、提高文化生活水平，更重要的是帶來就業機會，今天約有三分之一的職缺是在新營及鄰近地區工作，希望能讓溪北地區的求職民眾可以就近找到在地的好工作，廠商也能找到好人才，共同創造美好的希望家園。

勞工局長王鑫基表示，為協助市民就業，今年辦理4場大型、2場中型及超過300場次的小型徵才、單一徵才活動，同時也積極辦理各項培訓課程，今年更新增「每周一談」邀請不同領域專家學者一起跟民眾分享「職場ㄟ大小事」，不僅可豐富自己的人生閱歷，同時也可增加職場競爭力；就業博覽會不僅提供多元職缺，也結合在地資源提供「彩妝義剪」、「面試模擬」、「履歷健檢」、「求職托兒」和「職訓成果展」及皮革鑰匙圈DIY教學等服務。

勞工局職安健康處也設置「勞動法令補給站」，提供市民及廠商勞動法令常識補給，有獎徵答小遊戲增加互動，期提升大眾對於勞動權益認知；職訓就服中心設立「重返職場專區」，提供一站式專人服務二度就業婦女、中高齡、中（低）收及新住民等特定對象求職者，現場也提供求職者彩妝及美髮教學，協助求職者面試妝容職能順利就業，透過就博會多元的貼心加值服務就是希望讓市民能安心求職及成功就業。

台南市今年第四場大型就業博覽會今天在新營體育場辦理，市長黃偉哲（右三）百忙中仍到...
台南市今年第四場大型就業博覽會今天在新營體育場辦理，市長黃偉哲（右三）百忙中仍到場加油打氣。圖／勞工局提供
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台南市今年第四場大型就業博覽會今天在新營體育場辦理，廠商提供3056個工作機會。...
台南市今年第四場大型就業博覽會今天在新營體育場辦理，廠商提供3056個工作機會。圖／勞工局提供
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台南市今年第四場大型就業博覽會今天在新營體育場辦理，勞工局長王鑫基（中）頒發50...
台南市今年第四場大型就業博覽會今天在新營體育場辦理，勞工局長王鑫基（中）頒發500元禮券給現場求職幸運者。圖／勞工局提供
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台南市今年第四場大型就業博覽會今天在新營體育場辦理，廠商提供3056個工作機會，...
台南市今年第四場大型就業博覽會今天在新營體育場辦理，廠商提供3056個工作機會，求職者相當踴躍。圖／勞工局提供
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