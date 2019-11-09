台南就博會登場 釋出3056個工作機會

2019-11-09 17:20 中央社 台南9日電



2019「台南過生活 台南呷頭路」第4場大型就業博覽會，今天在新營區體育館登場，釋出3056個工作機會；市府勞工局下午統計，現場湧進1000人，初步媒合率45.68%。

這場就業博覽會邀集服務業、傳統產業、科技業等87家廠商，釋出3056個工作機會，其中23家新營區及鄰近地區廠商釋出488個工作機會，讓市民就近找到理想工作，更有廠商進行「現場錄取」。

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台南市長黃偉哲也到現場為求職者加油打氣，他說，這個就博會從前市長賴清德到現在，已奠定非常好的基礎，有效促進就業率，尤其中國大陸台商鮭魚返鄉，求才廠商多，可以選擇的機會也越來越多。

黃偉哲表示，好廠商和好人才要有一個平台，面對面才會得到詳實的資訊，網路求才及求職是沒有辦法完全取代面談，市府將持續辦理就博會，媒合更多就業及求才的人。

市府勞工局長王鑫基說，勞工局今年舉辦4場大型、2場中型及超過300場次的小型徵才、單一徵才活動，同時辦理各項培訓課程，今年更新增「每週一談」，邀請不同領域專家學者和民眾分享職場的大小事情，不僅豐富人生閱歷，也可增加職場競爭力。