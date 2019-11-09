台灣國際咖啡節雲林登場 張景森：台北多5千家咖啡館

2019-11-09 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



「1顆小魔豆創造雲林咖啡奇蹟！」2019台灣國際咖啡節今天在雲林古坑綠隧道盛大登場，即日起到17日9天，除品嘗琳瑯滿目的咖啡，更推出「咖啡小旅行」等咖啡探索活動，雲林縣長張麗善歡迎各界把機會來雲林品味咖啡魅力及探巡咖啡人文脈絡，選購國際級的雲林咖啡。

「台灣國際咖啡節」邁入第17年，雲林縣長張麗善說，17歲生日像少女情荳初開，雲林就運用這顆充滿人文情感的小魔豆，開創了雲林咖啡奇蹟，飄香全世界，期待在業界努力下，每年都可推出進階版的優質咖，年年精進，年年更香。

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張縣長和行政院政務委員張景森帶領與會各界一起揭幕，拉開2019咖啡饗宴，創作歌手陳傑瑞也來獻唱咖啡專輯，女藝人林佳儀、江美琪熱力接唱，為咖啡節拉抬聲勢。

一手創辦咖啡節的雲林副縣長謝淑亞細說雲林咖啡史。政委張景森則說，雲林咖啡是災後新生產業，回顧催生過程也感神奇，身為雲林人竟不知古坑產咖啡，但經過古坑農民十幾年努力，魔豆創造奇蹟，近來台北一口氣增加5千間咖啡館，潛力無限，正是雲林搶攻國內市場的大好時機。

綠色墜道大草原除有大批民眾席地野餐，享受陽光，徜徉咖啡撲鼻香，試喝的咖啡攤更是大排長龍，人人品喫雲林咖啡的口感，明天將推出在地好聲音野餐音樂會，由高中和大學的熱音社、舞團、打擊樂團與民同樂。16日以親子為主題、17日是少年仔搖滾日，周周都為咖啡節帶來高潮。

民眾可到荷包桐花公園的「咖啡五感體驗館」體會咖啡文創之旅，另有精選10家古坑業者展開「咖啡人說咖啡」，讓大家喝咖啡也「聽」咖啡，深度體驗台灣咖啡之美。