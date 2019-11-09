嘉義農產拚外銷 翁章梁：啟動補貼政策

2019-11-09 17:19 中央社 嘉義縣9日電



嘉義縣政府今天在竹崎鄉舉辦「豐橙秀橘、作客竹崎」活動，推銷在地農特產與觀光。縣長翁章梁說，縣府與農委會合作，將啟動補貼政策，把嘉義的蔬果行銷國際。

嘉義縣政府今天在竹崎鄉鹿滿客家園區，舉辦水果農特產品暨觀光行銷活動，當過農委會副主委的嘉義縣長翁章梁致詞時表示，台灣的蔬果品質第一，但價格也不便宜，農委會與縣政府，在農產品外銷上，將採取補貼的方式，降低農民成本，讓台灣的農產，可以攻占國外的市場。

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翁章梁指出，日前他去新加坡協商農產的行銷通路，發現只要從台灣進口的農產品，都廣受新加坡民眾的歡迎，尤其是高麗菜，比起馬來西亞產的，品質好、軟嫩好炒，更受歡迎。政府補貼農產外銷，一定可以將國內生產過剩的農產，順利外銷國際，增加農民收入。

翁章梁說，今年縣府編了新台幣1億元的「農業發展基金」，待縣議會審議通過後，要將經費用在農產行銷與外銷上，打造「產、製、儲、銷」一條龍，推廣「嘉義優鮮」的品牌。

今天縣府也頒獎表揚竹崎鄉椪柑比賽優勝者，竹崎地區農會總幹事林孟怡接受中央社記者訪問時表示，今年椪柑收成時雨量少，產量比往年少些，但品質提高、甜度足，所以沒有去年滯銷的問題。

林孟怡說，今年一家香港的科技公司，透過團購的方式，採購了百箱的椪柑。花蓮的壽豐、玉溪農會，也與竹崎農會簽定銷售合約，花蓮民眾可以在當地買到竹崎的椪柑。

獲得今年竹崎鄉椪柑比賽第一名的農民劉文錦表示，他今年產約10萬台斤的椪柑，1台斤賣32元，全都銷售一空。