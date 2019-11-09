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茶界櫻花鉤吻鮭 台灣原生種山茶沉睡千年問市

2019-11-09 16:13中央社 台東縣9日電

台東山區數百棵野生茶樹，被譽為台灣茶界「櫻花鉤吻鮭」；當初因民眾拿回家扦插種植，引起茶改場人員注意，才發現這片從冰河時期遺留下來植物，育成純台灣原生種山茶。

農委會茶業改良場日前發表新的茶葉品種「臺茶24號」，今年6月正式通過命名為「臺東永康1號」，是目前唯一純台灣原生種山茶。

「臺東永康1號」出自台東縣延平鄉泰平山區，當地張姓茶農今天接受中央社記者訪問時說，很多人都知道山上有一片原生茶樹，30、40年前就有民眾拿回家扦插種植，後來引起茶改場的注意。

前茶改場台東分場長、台東區農業改良場長陳信言今天接受中央社記者電話訪問時表示，民國89年擔任台東分場長期間，場內有幾棵味道很特別、且葉片比較長的茶樹引起他注意，經詢問同仁，才知道是有人從泰平山區拿下來種的。

陳信言說，當時請當地民眾帶他上山找到這一片原生茶樹，大棵的直徑有10幾公分，茶樹散發出菇蕈的味道，於是帶回場內育種，經過19年純化，成為「臺東永康1號」。

茶業改良場台東分場股長羅士凱今天接受記者訪問時表示，經過茶改場統計，泰平山區的原生茶樹約300棵，屬於冰河時期經過大自然篩選遺留下來植物，因此被譽為茶界的「櫻花鉤吻鮭」，相當具有學術及保育上的意義。

羅士凱指出，「臺東永康1號」從野生茶樹到終於有自己的身分，不僅為台灣原生山茶發展史寫下嶄新的一頁，它產量豐及具獨特風味，為花東特色茶再添潛力股。

台東櫻花農委會

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