茶界櫻花鉤吻鮭 台灣原生種山茶沉睡千年問市

2019-11-09 16:13 中央社 台東縣9日電



台東山區數百棵野生茶樹，被譽為台灣茶界「櫻花鉤吻鮭」；當初因民眾拿回家扦插種植，引起茶改場人員注意，才發現這片從冰河時期遺留下來植物，育成純台灣原生種山茶。

農委會茶業改良場日前發表新的茶葉品種「臺茶24號」，今年6月正式通過命名為「臺東永康1號」，是目前唯一純台灣原生種山茶。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「臺東永康1號」出自台東縣延平鄉泰平山區，當地張姓茶農今天接受中央社記者訪問時說，很多人都知道山上有一片原生茶樹，30、40年前就有民眾拿回家扦插種植，後來引起茶改場的注意。

前茶改場台東分場長、台東區農業改良場長陳信言今天接受中央社記者電話訪問時表示，民國89年擔任台東分場長期間，場內有幾棵味道很特別、且葉片比較長的茶樹引起他注意，經詢問同仁，才知道是有人從泰平山區拿下來種的。

陳信言說，當時請當地民眾帶他上山找到這一片原生茶樹，大棵的直徑有10幾公分，茶樹散發出菇蕈的味道，於是帶回場內育種，經過19年純化，成為「臺東永康1號」。

茶業改良場台東分場股長羅士凱今天接受記者訪問時表示，經過茶改場統計，泰平山區的原生茶樹約300棵，屬於冰河時期經過大自然篩選遺留下來植物，因此被譽為茶界的「櫻花鉤吻鮭」，相當具有學術及保育上的意義。

羅士凱指出，「臺東永康1號」從野生茶樹到終於有自己的身分，不僅為台灣原生山茶發展史寫下嶄新的一頁，它產量豐及具獨特風味，為花東特色茶再添潛力股。