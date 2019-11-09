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台南市民注意！節能補助經費快用光 13日停止臨櫃受理

2019-11-09 15:29聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市經發局表示，台南住宅設備汰舊換新補助第三期經費即將用罄，為避免臨櫃現場混亂及人潮推擠發生危險，自11月13日（周三）起將停止中華電信5處服務中心臨櫃申請服務，僅受理郵寄案件，同時每天在台南市設備汰換網站及經濟發展局網站公告剩餘補助款，請民眾留意市府網站公告消息及早申請，如補助款提早用罄將提前停止受理臨櫃或郵寄案件申請。

經發局長郭阿梅表示，為持續鼓勵市民汰換老舊電冰箱及冷氣機，黃偉哲市長特別要求務必簡化申請文件同時也優化申請流程，讓民眾就近辦理同時也縮短審核撥款速度，由於民眾申請設備汰換相當踴躍，顯示民眾對於汰舊換新政策之肯定，請還未申請的民眾請備妥文件把握機會。

經發局說，臨櫃服務停止受理後，將協請中華電信將人力調派到郵寄案件部門，加速民眾申請案件審核，郵寄案件以郵戳日期順序排列，針對已送審之案件將依序審查並於撥款前以簡訊通知，也再次呼籲民眾郵寄文件需齊全，審核無誤後將立即撥款。

第三期住宅節能補助詳細資訊請上經濟發展局網站或臺南市設備汰換網站http://solar.rsh.ncku.edu.tw/eco/或洽中華電信公司客服專線電話06-3006168查詢。

台南市申請節能補助民眾擠滿中華電信臨櫃。圖／經發局提供
台南市申請節能補助民眾擠滿中華電信臨櫃。圖／經發局提供
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黃偉哲

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