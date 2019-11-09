立委鄉長捲褲管扛笱搶水 與民一起體驗缺水苦

2019-11-09 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



雲林縣林內鄉烏塗社區重現早年「搶水」文化，今起兩天舉辦「濁溪搶水文化節」，抬笱搶水賽最吸睛，吸引許多民眾參加，不分男女老幼體驗早年墾荒先人搶水的辛勞與智慧，「衝呀！」立委劉建國和林內鄉長張維錚率先下水，合力扛笱在水中向前衝，體力還不輸年輕人，贏得滿場掌聲。

立委劉建國及林內鄉長張維錚說，濁水溪是雲林水源之母，早年居民為導溪水入圳，以竹子編製的「籠仔笱」，再用籠仔笱阻擋溪流，萬一水量過大沖垮籠仔笱，居民必須趕緊重新安置，才不致於斷水，這種緊急換笱的搶救過程，形成日後特有的「搶水」文化，隨著時代演變，逐漸被遺忘，透過搶水節教育大家飲水思源，意義非凡。

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烏塗社區總幹事林建安說，社區居民為重現早年搶水文化，請來當地耆老編織籠仔笱，並教導社區年輕一輩，如何抬笱並重新認識抬笱搶水文化的由來，感受先人搶水之苦。

水土保持局南投分局長陳榮俊說，水保局推出「農村四季生命之歌」系列活動，以四季不同型態，展現彰投雲嘉特色，濁溪搶水文化節更是推動水圳文化保存重要一環，期待借由傳統搶水競賽，讓農村文化更淵遠流長。

林建安說，濁水溪是母親之河，孕育豐饒物產，養育世代台灣人，先人製作「籠仔笱」築壩引水灌溉，造就林內鄉豐富物產，尤其林內芋頭聞名全台，烏塗社區以歷史背景打造出搶水節，傳承在地人文特色，發揚先民胼手胝足的智慧與辛勞。