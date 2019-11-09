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立委鄉長捲褲管扛笱搶水 與民一起體驗缺水苦

2019-11-09 15:29聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣林內鄉烏塗社區重現早年「搶水」文化，今起兩天舉辦「濁溪搶水文化節」，抬笱搶水賽最吸睛，吸引許多民眾參加，不分男女老幼體驗早年墾荒先人搶水的辛勞與智慧，「衝呀！」立委劉建國和林內鄉長張維錚率先下水，合力扛笱在水中向前衝，體力還不輸年輕人，贏得滿場掌聲。

立委劉建國及林內鄉長張維錚說，濁水溪是雲林水源之母，早年居民為導溪水入圳，以竹子編製的「籠仔笱」，再用籠仔笱阻擋溪流，萬一水量過大沖垮籠仔笱，居民必須趕緊重新安置，才不致於斷水，這種緊急換笱的搶救過程，形成日後特有的「搶水」文化，隨著時代演變，逐漸被遺忘，透過搶水節教育大家飲水思源，意義非凡。

烏塗社區總幹事林建安說，社區居民為重現早年搶水文化，請來當地耆老編織籠仔笱，並教導社區年輕一輩，如何抬笱並重新認識抬笱搶水文化的由來，感受先人搶水之苦。

水土保持局南投分局長陳榮俊說，水保局推出「農村四季生命之歌」系列活動，以四季不同型態，展現彰投雲嘉特色，濁溪搶水文化節更是推動水圳文化保存重要一環，期待借由傳統搶水競賽，讓農村文化更淵遠流長。

林建安說，濁水溪是母親之河，孕育豐饒物產，養育世代台灣人，先人製作「籠仔笱」築壩引水灌溉，造就林內鄉豐富物產，尤其林內芋頭聞名全台，烏塗社區以歷史背景打造出搶水節，傳承在地人文特色，發揚先民胼手胝足的智慧與辛勞。

今天有31隊展開抬笱搶水大賽，還有小農市集，籠仔笱DIY，今年首度邀請二水鄉源泉社區圳頭劇場及明世界掌中劇團演出八堡圳故事，精彩熱鬧。

林內搶水節用古早的笱籠作水壩取水，讓民眾體驗飲水思源。記者蔡維斌／攝影
林內搶水節用古早的笱籠作水壩取水，讓民眾體驗飲水思源。記者蔡維斌／攝影
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林內搶水節用古早的笱籠作水壩取水，讓民眾體驗飲水思源。記者蔡維斌／攝影
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