橘子紅了！竹崎邀民眾品嘗在地椪柑

2019-11-09 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣竹崎鄉今明兩天在竹崎鹿滿客家文化園區舉辦「豐橙秀橘，作客竹崎」水果農特產暨觀光行銷活動，現場除了頒發椪柑評鑑優良獎項，也邀請民眾免費試吃竹崎椪柑、烤全豬等，期望能帶動竹崎鄉經濟。

首度獲得冠軍的竹崎鄉塘興村農民劉文錦表示，他今年73歲，已經種植椪柑50多年，前幾年也很常得獎，但這是第一次得冠軍，他表示，得獎的秘訣在於草生栽培，並且使用有機肥料，目前主要在高雄鳳山銷售。

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竹崎果樹產銷班第55班長林明讓表示，他們的產銷班今年有10位報名比賽，其中4人得獎，分別是1位冠軍與3位優良獎，林明讓表示，今年因為雨季少，椪柑產量減少，但也因此甜度增加，銷量很好。

曾亮哲表示，竹崎鄉的柑橘類種植面積達1200公頃，最大宗則是椪柑占地590公頃，其甜度高、香氣濃郁、果實飽滿、碩大豐圓有重量，富含維生素Ｃ、纖維質、胡蘿蔔素及礦物質等。