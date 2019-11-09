天主教蘆葦啟智中心慶成23年 募款園遊會人山人海
2019-11-09 13:04
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南市新市區天主教蘆葦啟智中心今天慶祝成立23年，舉行23周年慶暨募款園遊會，歡慶蘆葦生日也為身心障礙服務經費募款，大批民眾到場加入幫助身心障礙家庭愛的行列。
今天園遊會有90個單位贊助、近60攤愛心商家進駐，攤位內容多元、豐富有趣，有台南在地高人氣小吃，有物美價廉的商品提供義賣，以及各式各樣的趣味小遊戲，還有溫馨慶生及精彩表演，會場人山人海。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
表演由活潑可愛的蘆葦學前班小朋友開場，以童趣演出掀開23周年慶活動序幕，成人組青年由組曲表演帶大家探索台灣海島風情；多名社區團體參與，表演精彩的民俗技藝表演及活力四射的勁歌熱舞。
主辦單位感謝新巿區公所、自由之聲廣播電台、巿政府財政稅務局新化分局參與協辦，還結合各界攤商、志工及善心人士出錢出力，豐富了活動內容。
留言