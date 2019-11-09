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我們廁所好漂亮！嘉義崇文創校121年 交趾陶美化外牆

2019-11-09 12:24聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

嘉義市崇文國小創校121周年，今天上午上午辦理「飛躍121、崇文展風華」校慶暨社區運動大會活動」，並同步辦理老舊廁所整修工程暨「交趾文化展風采」裝置藝術落成啟用典禮，將2座廁所外牆美化，結合傳統工藝和學生創作諸羅樹蛙交趾陶，小朋友還驕傲地說「我們廁所好漂亮啊！」

創校至今超過兩甲子的崇文國小，是嘉義市歷史最悠久小學，許多夫妻檔、一家三代甚至四代都是崇文校友，今天都返校參加校慶，參訪不斷更新的美麗校園，校方除表揚28位在校服務資深優良教師，也安排一系列動、靜態活動及特色攤位，並向來賓介紹全校師生企望已久的特色空間「交趾陶廁所」。

校長林秀香表示，121年悠悠歲月，讓許多人看見崇文光輝燦爛歷史，學校各項設施也不斷更新，過去2年學校都透過文化局，補助交趾藝術教育、藝文課程、外牆裝置藝術，今年5月邀請交趾陶藝家侯吉村，到校指導學生創作諸羅樹蛙交趾陶，改造、美化廁所外牆。

侯吉村說，從事交趾陶創作近30年，一直推動交趾陶藝術生活化、實用化創作，這次帶著小朋友捏陶、創作，鼓勵發揮創意，小朋友捏陶土、製作各種形式樹蛙，經過整形、陰乾、上色、燒製成交趾陶後再鑲黏在廁所外牆，作品充滿童趣。

6年級學生陳裕翰說，最初建構底圖並不困難，但是捏製過程需要花力氣揉捏陶土，加上對陶土特性不熟悉，燒製過程易龜裂；學生郭佳宜說，為了這次創作花很多時間，看到作品呈現在眼前，覺得很感動、努力終於看見甜美成果。

小朋友捏陶土、製作各種形式樹蛙，經過整形、陰乾、上色、燒製成交趾陶後再鑲黏在廁所...
小朋友捏陶土、製作各種形式樹蛙，經過整形、陰乾、上色、燒製成交趾陶後再鑲黏在廁所外牆，作品充滿童趣。記者卜敏正／攝影
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嘉義市崇文國小創校121週年，校長林秀香（中），邀請侯吉村（左）帶小朋友捏陶、創...
嘉義市崇文國小創校121週年，校長林秀香（中），邀請侯吉村（左）帶小朋友捏陶、創作。記者卜敏正／攝影
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嘉義市崇文國小創校121週年，辦理老舊廁所整修工程暨「交趾文化展風采」裝置藝術落...
嘉義市崇文國小創校121週年，辦理老舊廁所整修工程暨「交趾文化展風采」裝置藝術落成啟用，學生、家長進入廁所前都停下腳步欣賞。記者卜敏正／攝影
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嘉義市崇文國小將老舊廁所整修，以交趾陶美化外牆。記者卜敏正／攝影
嘉義市崇文國小將老舊廁所整修，以交趾陶美化外牆。記者卜敏正／攝影
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交趾陶樹蛙

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