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文史團體反對！台南忠靈塔無名骨灰未認領將灑葬

2019-11-09 11:58聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

位在台南市南區體育園區內的忠靈塔骨灰遷移爭議未解，台南市政府11月5日發公文，指忠靈塔內櫃位老舊崩塌，已不堪使用，要求公告1個月內遷移骨灰，若逾期無人認領將由市府殯葬所代為遷移，有名骨灰將安置在安南區第一示範公墓納骨塔，無名骨灰將灑葬。

對此，重現府城水文促進會理事長吳昭明指，該塔是現存全台規模最大最完整的忠靈塔，興建於日治時期，黨外時期也是重要聚會所，具有重要意義，日前不僅已提報古蹟，也向監察院陳情，要求市府應將骨灰原地保留，讓先人安寧。

吳昭明說，安奉在忠靈塔內的可能是為國家犧牲的先人，市府現在蠻幹將骨灰拿掉，卻將塔保留，形同本末倒置，畢竟有骨灰才有塔，應該是修復塔並保留骨灰骸，兩者一起留下。

台南市民政局指出，忠靈塔建置至今已逾70年，清查結果全數骨灰罐有2837個，包括有名69個、無名2768個，沒有日治時期台南州民骨骸，依照骨罐標示都是台南市早期公共工程和學校開闢的無主骨灰骸。

11月5日起1個月內，忠靈塔內骨灰骸若無人認領，將由殯葬所無償代行遷移，有名骨灰骸安置在安南區第一示範公墓納骨塔，無名骨灰骸火化、研磨後會在安南區第一示範公墓灑葬，不再另行公告。

民政局表示，根據內政部函示，無名骨骸可採環保葬處理，灑葬已在各縣市行之有年，市府也有回覆監察院這部分，並說明骨罐清查結果。

位於台南市南區體育園區內的忠靈塔為日治時期興建。 圖／重現府城水文促進會提供
位於台南市南區體育園區內的忠靈塔為日治時期興建。 圖／重現府城水文促進會提供
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日治時期監察院修復

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