親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸版PTT再爆醜聞！橘農標錯價 被萬名網友洗劫700萬元

台南新市毛豆節嘉年華登場 熱鬧活動大批親子參加

2019-11-09 11:44聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南新市毛豆節今天在南科毛豆園熱鬧登場，連串活動吸引大批民眾捧場，青年農民蔡永順獲得全國紅肉紅龍果比賽冠軍，今天提供冠軍紅龍果公益拍賣競標，關懷弱勢回饋社會義舉。

新市毛豆節今年轉型，停辦選美，首度舉行創意甜點決賽，今天的活動也以「闔家同樂一起認識毛豆產業」為意象，有毛豆親子走秀、農村體驗、親子豆陣尋寶、毛豆創意手工皂DI、毛豆創意料理等，都吸引大批民眾親子參加，尤其農村體驗原規畫250人，最後因報名踴躍參加人數暴增到371人。

農村體驗主要藉由童玩「傑利鼠與毛豆」「都是毛豆」「毛豆沙包丟丟樂」等活動，讓學生從遊戲中認識毛豆，於遊戲中順利過關者參與毛豆田親子豆陣尋寶活動、毛豆創意手工皂DIY則保留100個名額現場報名參與體驗手作樂趣，農會還備有千份毛豆創意料理毛豆義大利醬麵供民眾品嘗。

農會今天也展示了全新包裝的系列產品，包含毛豆香鬆、茶豆香酥，以及全新推出的毛豆仁、毛豆香腸、芋見豆豆豬禮盒等，展現推廣毛豆系列產品成果。

新市農會表示，近年政府鼓勵青少年返鄉從農，農會成立台南青農聯誼會新市分會，目前會員與榮譽會員數共36人，種植作物涵蓋瓜果類、有機蔬菜、菇類、小黃瓜、甘藷、玉米、水稻、咖啡.等種類繁多。

農會也藉由毛豆節活動辦理青農市集，邀請青年農民、產銷班、鄰近農會等設攤位展售在地農特產及蔬果另有小型農機展覽，讓民眾更深入了解農業及認識進而支持在地農業，方便民眾選購在地新鮮蔬果、特色農產品。

農會還規畫購買農特產品集點活動，結合山上花園水道館、南科考古館、樹谷生活科學館等秋遊秘境，推廣在地農業也可帶動在地的觀光商機。

農會總幹事李美嬅表示，今年農會改變形態以全新風貌辦理毛豆節活動，除了讓民眾有新的體驗與感受外，活動以寓教於樂、親子同樂方式讓更多人認識在地農業，希望在社會大眾熱情參與下，給予返鄉從農青少年多點支持，繼續為台灣農業打拚，也能將新市毛豆產業推向國際。

台南新市毛豆節嘉年華熱鬧登場。記者周宗禎/攝影
台南新市毛豆節嘉年華熱鬧登場。記者周宗禎/攝影
分享
台南新市毛豆節嘉年華登場，大批親子參加。記者周宗禎/攝影
台南新市毛豆節嘉年華登場，大批親子參加。記者周宗禎/攝影
分享
台南新市毛豆節嘉年華登場，展示精緻毛豆製品。記者周宗禎/攝影
台南新市毛豆節嘉年華登場，展示精緻毛豆製品。記者周宗禎/攝影
分享
台南新市毛豆節嘉年華熱鬧活動，大批親子參加。記者周宗禎/攝影
台南新市毛豆節嘉年華熱鬧活動，大批親子參加。記者周宗禎/攝影
分享
台南新市毛豆節嘉年華登場，品嚐活動吸引大批民眾參加。記者周宗禎/攝影
台南新市毛豆節嘉年華登場，品嚐活動吸引大批民眾參加。記者周宗禎/攝影
分享

創意料理親子農民

相關新聞

文史團體反對！ 台南忠靈塔無名骨灰未認領將灑葬

2019-11-09 11:58

企業送暖 家扶童獲羽絨背心

2019-11-08 23:24

雙11來「嘉」 單身「脫光」老屋遊

2019-11-08 23:17

台南「孔蓋」新工法 更平整抗滑

2019-11-08 23:15

流浪犬收容爆滿 台南規畫再增一處2公頃動保教育園區

2019-11-08 19:18

台南購物節登場 好玩、智慧、好客、親民、有故事吸客

2019-11-08 18:45

雲林馬嗚山鎮安宮5年王爺 獲指定為國家級重要民俗

2019-11-08 17:49

傳林志玲借古蹟南美舘辦婚禮 黃偉哲：一般民眾也可以

2019-11-08 15:48

傳承台江內海百年信仰 台南海尾村做平安戲拜天公

2019-11-08 15:03

全國唯一！嘉義縣加碼4千萬節電補助 巡迴鄉鎮受理申請

2019-11-08 14:46

不用化肥護環境 台大青農種出冠軍火龍果

2019-11-08 14:23

立冬送暖企業有愛 捐贈羽絨背心、襪子給家扶學童暖冬

2019-11-08 12:44

南科考古館開幕3週逾7萬人次 館方籲搭大眾運輸

2019-11-08 12:44

影／1111光棍節 嘉市推單身「脫光」老屋旅遊

2019-11-08 11:18

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

「台灣台北」與布拉格簽姊妹市 北市議會吵翻天

2019-11-08 14:10

便利商店進駐花蓮殯儀館 賣白飯、鴨蛋還不喊歡迎光臨

2019-11-08 12:58

2021升級版台灣燈會在竹市 為期10天規畫6大燈區

2019-11-08 15:10

孔子字仲尼 北市府諧音「Johnny」挨罵

2019-11-08 17:12

10大最美景觀公路票選衝第一 卻是「違」機四伏之路

2019-11-09 06:44

注意！交通局11月底整合12條公車 到台中轉運站停靠

2019-11-08 17:27

林佳龍：再推動台中捷運綠線從彰化延伸到鹿和

2019-11-08 21:56

大巨蛋模擬在球場放5000人？柯文哲：這題沒辦法回答

2019-11-08 16:10

昔日險遭砍除今變迎客鳳凰木 彰化縣長官邸很有故事

2019-11-09 06:45

今天公祭明天忘記？台中耕地面積8年減少1300公頃

2019-11-08 12:38

愛爬山千萬別錯過！5大山脈24條路線 包你一年玩不膩

2019-11-09 09:00

影／拿出反六輕精神 宜蘭怒吼：反開礦護水源寸土不讓

2019-11-08 13:55

新科議員臉書自爆到派出所關切酒駕取締 網友熱議

2019-11-08 19:32

影／一年有半年是花期 台13甲截彎舊路變身休閒綠廊

2019-11-08 21:00

雲林馬嗚山鎮安宮5年王爺 獲指定為國家級重要民俗

2019-11-08 17:49

林佳龍視察新竹線交通建設 將全力支持台1線替代道路

2019-11-08 19:28

韓國瑜提國家負擔學貸利息 高市可能率先實施

2019-11-08 17:27

傳林志玲借古蹟南美舘辦婚禮 黃偉哲：一般民眾也可以

2019-11-08 15:48

基隆議員爭取6千人壯觀里市公車通市區 林右昌：來努力

2019-11-08 16:01

屏東長治鄉通過自治條例 訂火燒庄戰役紀念日

2019-11-08 18:06

u故事／家鄉香港變了 球評傑拉德：台灣才是我的家

2019-11-08 12:13

基隆色彩屋奪國際景觀大賞 今晚菲律賓頒發卓越獎殊榮

2019-11-08 21:20

拆到「不堪使用」為止 墾管處違建拆除來真的

2019-11-08 15:50

影／海能風電陸域工程動土 竹南後龍外海再添47座風機

2019-11-08 23:23

聯醫員工獎金遭砍 工會提4訴求：柯文哲應負起責任

2019-11-08 12:54

蓋5萬戶公宅要22年 柯文哲：新北市會比我們快

2019-11-08 15:44

影／草嶺古道芒花季明開幕 風管處拍攝最新美景曝光

2019-11-08 18:03

東北角草嶺古道芒花季開幕 假日會有山賊攔路同樂

2019-11-08 14:33

逛夜市找不到廁所？拖車式廁所首度進駐北市3大夜市

2019-11-08 14:47

影／柯文哲抱怨：要品質好又不給錢 這財政會出問題

2019-11-08 15:33

台中警志工「絨姊」辦桌 致詞時志工們大聲為她加油！

2019-11-08 21:42

韓國瑜回防高雄 母雞帶小雞聯合看板在路口出現了

2019-11-08 22:45

影／變相減薪！北市聯醫爆獎金大縮水 有人中秋只拿17元

2019-11-08 14:27

「101高地」有360度美景 走171階登頂從基隆看台北101

2019-11-09 09:19

違建鴿舍卡10年以上未拆除 工務局：屋主有依規定改善

2019-11-08 16:21

台電設變電箱成視線死角 基隆調和街民眾拉布條抗議

2019-11-08 13:39

台北旅展新北主打歡樂耶誕城和青春山海線

2019-11-08 15:43

新北雙溪增設女廁、改善地下道強化性別平等意識

2019-11-08 21:56

流浪犬收容爆滿 台南規畫再增一處2公頃動保教育園區

2019-11-08 19:18

新北八里垃圾焚化廠一日獲雙獎 開源節流皆有成

2019-11-08 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top