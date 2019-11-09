台南新市毛豆節嘉年華登場 熱鬧活動大批親子參加
2019-11-09 11:44
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南新市毛豆節今天在南科毛豆園熱鬧登場，連串活動吸引大批民眾捧場，青年農民蔡永順獲得全國紅肉紅龍果比賽冠軍，今天提供冠軍紅龍果公益拍賣競標，關懷弱勢回饋社會義舉。
新市毛豆節今年轉型，停辦選美，首度舉行創意甜點決賽，今天的活動也以「闔家同樂一起認識毛豆產業」為意象，有毛豆親子走秀、農村體驗、親子豆陣尋寶、毛豆創意手工皂DI、毛豆創意料理等，都吸引大批民眾親子參加，尤其農村體驗原規畫250人，最後因報名踴躍參加人數暴增到371人。
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農村體驗主要藉由童玩「傑利鼠與毛豆」「都是毛豆」「毛豆沙包丟丟樂」等活動，讓學生從遊戲中認識毛豆，於遊戲中順利過關者參與毛豆田親子豆陣尋寶活動、毛豆創意手工皂DIY則保留100個名額現場報名參與體驗手作樂趣，農會還備有千份毛豆創意料理毛豆義大利醬麵供民眾品嘗。
農會今天也展示了全新包裝的系列產品，包含毛豆香鬆、茶豆香酥，以及全新推出的毛豆仁、毛豆香腸、芋見豆豆豬禮盒等，展現推廣毛豆系列產品成果。
新市農會表示，近年政府鼓勵青少年返鄉從農，農會成立台南青農聯誼會新市分會，目前會員與榮譽會員數共36人，種植作物涵蓋瓜果類、有機蔬菜、菇類、小黃瓜、甘藷、玉米、水稻、咖啡.等種類繁多。
農會也藉由毛豆節活動辦理青農市集，邀請青年農民、產銷班、鄰近農會等設攤位展售在地農特產及蔬果另有小型農機展覽，讓民眾更深入了解農業及認識進而支持在地農業，方便民眾選購在地新鮮蔬果、特色農產品。
農會還規畫購買農特產品集點活動，結合山上花園水道館、南科考古館、樹谷生活科學館等秋遊秘境，推廣在地農業也可帶動在地的觀光商機。
農會總幹事李美嬅表示，今年農會改變形態以全新風貌辦理毛豆節活動，除了讓民眾有新的體驗與感受外，活動以寓教於樂、親子同樂方式讓更多人認識在地農業，希望在社會大眾熱情參與下，給予返鄉從農青少年多點支持，繼續為台灣農業打拚，也能將新市毛豆產業推向國際。
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