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立冬高溫炎熱水上鄉連棟民宅火警情況危急無人受困

2019-11-08 21:18聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣水上鄉外溪洲晚間8點多發生民宅火警，連棟透天住宅火警，熊熊大火暗夜燃燒，火光沖天，消防局獲報出動大批消防車及隊員趕往灌救，現場火警是2戶三樓半鋼筋水泥屋頂鐵皮屋冒火，所幸居民及時逃出，無人員受困，晚間8點40多分控制火勢，火警原因消防局鑑識調查中。

議員林緗亭獲報， 開車跟隨消防車趕到火場，關心受災戶，慰勞消防隊員辛勞，因通往當地道路狹小，消防車無法加速行駛，增加搶救困難，消防局出動6至7輛消防車灌救。

大批消防隊員布水線射水搶救，火勢控制，拿水電筒進入火場搜尋受困者，所幸無人員受困受傷，災民看到議員林緗亭，仍難掩驚恐眼神，述說火警發生經過，今天是農曆立冬，高溫炎熱，讓人感受不到冬天氣息，消防局呼籲民眾小心防火，注意居家安全。

嘉義縣水上鄉外溪洲晚間8點多發生民宅火警，連棟透天住宅火警，熊熊大火暗夜燃燒，火...
嘉義縣水上鄉外溪洲晚間8點多發生民宅火警，連棟透天住宅火警，熊熊大火暗夜燃燒，火光沖天。圖／讀者提供
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嘉義縣水上鄉外溪洲晚間8點多發生民宅火警，連棟透天住宅火警，熊熊大火暗夜燃燒，火...
嘉義縣水上鄉外溪洲晚間8點多發生民宅火警，連棟透天住宅火警，熊熊大火暗夜燃燒，火光沖天。圖／讀者提供
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嘉義縣水上鄉外溪洲晚間8點多發生民宅火警，連棟透天住宅火警，消防隊員搶救。圖／讀...
嘉義縣水上鄉外溪洲晚間8點多發生民宅火警，連棟透天住宅火警，消防隊員搶救。圖／讀者提供
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嘉義縣水上鄉外溪洲晚間8點多發生民宅火警，連棟透天住宅火警，熊熊大火暗夜燃燒，火...
嘉義縣水上鄉外溪洲晚間8點多發生民宅火警，連棟透天住宅火警，熊熊大火暗夜燃燒，火光沖天，議員林緗亭(右)趕往關心受災戶。圖／讀者提供
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林緗亭高溫

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