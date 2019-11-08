特有種長鬃山羊染疥癬 癒後不良已安樂死

2019-11-08 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



長鬃山羊又稱台灣野山羊，阿里山鄉豐山村簡姓村民今天上午發現一隻疑似有皮膚病的長鬃山羊，緊急送至嘉義市仁愛動物醫院檢查，獸醫確診是疥癬蟲的全身性感染，考量其已搶救不回，經林務局嘉義林管處同意於下午5點執行安樂死。

簡姓村民表示，他是在豐山村大點雨瀑布附近發現的，當他發現這隻長鬃山羊時已經奄奄一息，因為從去年開始常在阿里山步道附近發現死亡的長鬃山羊，這是第一次看見受疥癬蟲感染的活體。

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簡姓村民表示，一般長鬃山羊只會在山坡地活動，生活圈與人類沒有重疊，且經專家研究，發現這些長鬃山羊的屍體多有感染疥癬蟲的情況，村民擔心長鬃山羊的疥癬蟲會傳染給當地的家畜，造成大量死亡。

嘉義縣家畜疾病防制所長林珮如表示，狗豬羊等家畜本來就會感染疥癬蟲，但一般來說，疥癬蟲並不會導致動物死亡，而家畜的疥癬蟲種類也不相同，初估可能是這些長鬃山羊本來身體就有疾病，疥癬蟲只是最後一根稻草。