流浪犬收容爆滿 台南規畫再增一處2公頃動保教育園區
2019-11-08 19:18
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
台南市政府農業局動物防疫保護處規畫在學甲區設立動物保護敎育園區，今日再度前往與當地居民溝通說明，動保處表示，針對民眾對於噪音、汙水糞尿會影響周遭環境的疑慮，均會在未來規劃時列為重點，以最高規格設計，除設計完善汙水處理系統外，妥善處理動物排泄物，避免環境汙染，同時有大型樹木及離散式建築，控制、阻隔噪音，維護周邊區域安寧。
台南市動保處規畫在已遷葬的學甲第六公墓設立動物保護敎育園區，佔地有2公頃，此構想已獲得中央支持，並補助先期規畫費，沿海地區流浪犬眾多，學甲地區也曾發生犬隻追車造成傷害事件，設立後將優先收容學甲區在地遊蕩犬隻，務實解決該地流浪犬問題，同時也可以帶動該地點的開發。
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台南動保處目前有善化及灣裡兩處收容中心，收容流浪犬貓逾8、900隻，都屬超收狀態，新增的園區主體功能為教育園區，將可提供動保教育納入12年國教中重要的參訪地點，並帶動地方發展；動保處將會持續與地方民眾溝通，並納入民眾意見妥善進行規劃，再召開正式說明會向地方民眾完整說明。
動保處指出，除規畫教育園區之外，仍持續透過各種管道加強流浪動物源頭管控，包括推動寵物登記及稽查、家犬三合一絕育計畫、TNVR（捕捉、結紮、接種疫苗、原地回置）及熱點清查等積極作為，以期從源頭將流浪動物減量，也望公私協力一同支持。
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