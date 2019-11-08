台南購物節登場 好玩、智慧、好客、親民、有故事吸客
台南購物節今天下午登場，市長黃偉哲宣示，今年台南購物節營業額目標將首次突破20億。
黃偉哲說，台南購物節舉辦至今9年，第一年營業額9千萬，去年18億，今年希望創新高，營業額高表示消費者的肯定，抽獎消費門檻也從1000元一路降低到100元，讓更多人參與，獎項獎金創新高，感謝廠商與民眾，一起為台南拼經濟與觀光。
今年的台南購物節以「台南人情味，等你來品味」為主軸，以五大購物節之「最」為號召，打造全新的台南購物節，本次購物節為「最親民的購物節」，消費滿100元即可登錄發票抽雙車、週週再抽機票等大獎。
「最好玩的購物節」將串聯台南商圈節慶，整合7大百貨、連鎖賣場、超商等聯合行銷，優惠抽獎機會多；「最有故事的購物節」將網羅152家台南最優質的廠商，打造最有故事的台南商展；「最智慧便利的購物節」突破往年，多達上千間店家可使用行動支付。
「最好客的購物節」，本次購物節除了精選33間優質飯店住宿5折起優惠外，也與台一大車隊和中華衛星車隊合作，配合旅宿業者提供限量50元乘車優惠券。
開幕典禮由黃偉哲、台南市商業會、台南市直轄市商業會、南智捷汽車馬忠榮總經理、市議員呂維胤、蔡旺詮、郭鴻儀、經濟發展局及台南市商圈代表等共同一起啟動開幕儀式，並宣示台南購物節營業額登錄發票，將首度衝破20億元的目標。
黃偉哲表示，台南購物節已經是第9年舉辦，活動提供獎品也越來越豐富，今年獎品總價值突破350萬元，參與的廠商、商家也越來越多，更把登錄的發票金額門檻降到1百元，讓更多的市民朋友以及觀光客都能夠參與。
經發局表示，今天起至12月31日期間在台南市所有店家消費憑所開立發票，單筆消費滿100元並上網登錄，將有機會抽得LUXGEN S3 3D安全經典版汽車一台、共抽出2台，還有機票周周抽、飯店住宿券、家電等百萬獎。若為特約店家發票還享金額9倍送，今年特別與全國網購平台GOMAJI、17Life合作，推出「網購i台南抽百萬大獎」，於網上消費滿100元，一樣可享登錄發票抽雙車、機票等大獎。
經發局表示，今年台南購物節與LINE Pay 一卡通合作，推出『台南商圈筆筆消費享LINE POINTS 30%點數回饋』專案，購物節活動期間只要在台南商圈指定店家使用「LINE Pay 一卡通帳戶」付款，筆筆消費享LINE POINTS 30%點數回饋，相當於7折優惠，每LINE Pay帳號每月饋上限為1000點，讓民眾於消費時還可領取回饋金。
台南購物節過去8年活動總參與人次超過350萬，總活動效益逾新台幣100億元，參與店家數更是年年成長，尤其今年還有台南地區474家7-11超商加入特約店家；百貨公司、賣場、優惠店家、百家好店、文創商品、伴手禮、傳統美食、小吃、流行時尚廠商等參與達1340家，並推出買一送一線上優惠券，下載台南購物節APP即能享優惠，活動詳情請上台南購物節活動網站查詢：http://www.tainanshopping.com.tw/
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