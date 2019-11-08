雲林馬嗚山鎮安宮5年王爺 獲指定為國家級重要民俗

2019-11-08 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



褒忠鄉馬嗚山鎮安宮是國內5年王爺信仰中心，香庄含蓋雲嘉南彰化5百多村，迄今仍保有每5年香庄迎王爺的傳統習俗，以及萬人元宵「呷飯擔」的盛況，聞名全國，獲文化部指定為國家級重要民俗，將於本月14日由文化部長親自前來授證，當天各地香庄也將回廟同慶，廟方歡迎各界共襄盛舉。

雲林文化副處長陳美燕說，鎮安宮5年1度「5年大科迎王」習俗，是台灣特有的王爺宗教活動，能獲文化部指定為國家級的重要民俗，深具薪傳意義，目前全國僅21項宗教風俗活動被列為國家重要民俗，其中雲林有「北港朝天宮迓媽祖」、「口湖鄉牽水狀」、「六房媽過爐」，如今再加上「馬嗚山迎5年王爺」已有4項之多，佔全國之冠，足顯雲林宗教文化的深遠。

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鎮安宮主委章金樹指出，每逢大科年，雲嘉南彰約5百個香庄都會來請王、送王，儀式祭典長達數個月，「迎王爺」的隊伍絡繹不絕，熱鬧非凡，是雲林最具規模、歷史的王爺宗教盛會，最近「馬鳴山5年千歲大科」獲文化部指定為「國家重要民俗」登錄為國家級無形文化資產，本月14日將由文化部長鄭麗君親來授證，可說是鎮安宮創廟以來的一大喜事。

「這是雲林榮耀！」雲林縣長張麗善說，馬嗚山5年大科是台灣迎王爺的重要宗教節慶，延傳百年別具文化特性，能列為國家級文化資產，授證當天全國的香庄、分靈友宮均會來共同見證地方文化歷史性一刻，歡迎大家前來共襄盛舉。

鎮安宮今天召開記者會，播放由導演吳過拍攝的「5年大科記錄片」，並發表新書《五年王來到阮庄頭》，對迎5年王歷史有深度研究的李永倫今天也現身說法，細說「迎王爺」的精彩故事，以及實地收錄的感人片段，引人入勝。