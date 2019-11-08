台南巷弄路面破爛議員轟「頹廢不堪」區公所：盡力改善
2019-11-08 16:15
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南市議員李鎮國質疑永康社區巷弄許多路面「頹廢不堪」，長期失修是事實，他還舉例永二街245巷、忠孝路76巷63弄、復興路356巷、復興路277巷24、28、34弄等道路破損多年未見修復。永康區公所表示，民眾對改善路面需求，公所一直感同身受，也持續積極趕辦中，不過現在仍有數個路面工程案件在招標中，會儘力改善。
李鎮國指出，讓人民最反感最詬病的就是，常常看到一些損害不嚴重的安全島、人行道隔幾年就打掉重鋪，卻有很多市民都跟他抱怨，社區裡的道路幾十年來都像孤兒一樣沒有管，一直報修沒動作，但那些浪費公弩的工程卻反覆再做，讓市民情何以堪。
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永康區公所回應表示，不良路面公所一直持續積極改善，比如「四維街140巷等3件路面改善」、「中興街69巷31弄道路排水改善」。也有部分案件配合地方需求刻正向市府提案申請預算如「永二街245巷52弄路面改善」、「復興路356巷80弄路面改善」等工程。
公所主任秘書陳比指出，改善路面的困難處除了預算有限，也常常面對施作廠商缺乏承包意願的問題，因為公所主要的工程項目是修繕路面排水的小型零星工程，巷弄路面刨鋪經費不多但與民眾生活息息相關易惹民怨，且有的巷弄狹小老舊進出困難，合適機具設備較少亦使廠商卻步。另政府大型工程也吸引了許多廠商參與，影響投入小型工程。
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