嘉南療養院向日葵志工隊走進社區 服務心智障礙者

2019-11-08 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



衛福部嘉南療養院向日葵志工隊今天到台南市佳里區慈光作業坊，提供義剪及教導學員製作吊飾手藝品服務，希望這些學員都能學習到製作吊飾技巧，增加協會義賣品項，以「愛從嘉南出發」的理念落實服務弱勢。

嘉療社工科主任吳淑玲表示，志工隊成立已滿20年，20年來不僅在院內克盡已職服務病友，也於104年起走入社區，每年規劃社區公益服務，關心鄰近社區及偏遠區學童或老人。

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志工隊今年第一場公益服務西港區慈光心智關懷協會，因學員反應熱烈，促成第二場公益服務活動，到佳里區慈光作業坊與學員同歡。

志工隊中多數50歲以上女性，志工黃英嬌教導學員製作手藝品，以備日後為協會義賣產品，10多位學員認真學習的模樣，讓這群志工媽媽更賣力的教導；志工隊組長邱素月具美髮專才，也特別利用活動為協會學員義剪，活動過程熱鬧溫馨。

嘉療院長鄭靜明表示，向日葵志工隊的志工媽媽各有專長，平日在院內就協助治療師開闢各類工作坊，像這次到佳里區慈光作業坊教授手藝品的黃英嬌更是有一雙巧手，是院內創藝小舖的指導老師，多年來帶領復健學員開發不少新產品。

他說，邱素月組長是院內美吾髮工作坊的指導老師、教授學員學習美髮一技之長，也為院內不方便外出剪髮的住院病人提供剪髮服務，另外還有志工媽媽美娜擅長繪本說故事帶活動、志工媽媽秀梅專擅手工烘焙，今天一早起烘焙餅乾，希望可讓學員有新鮮的下午茶點心。