傳林志玲借古蹟南美舘辦婚禮 黃偉哲：一般民眾也可以

2019-11-08 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



名模林志玲與放浪兄弟團員AKIRA閃婚，據傳17日將在台南台南市美術舘舉行「世紀婚禮」，引發熱議。市長黃偉哲下午表示，這場婚禮肯定是空前，但是絕對不會絕後，未來民眾當然也可以申請在這裡舉辦婚禮，拍婚紗更歡迎；不過有前提，不能辦宴會、不能影響南美館運作、且官方活動優先。

林志玲借南美舘辦婚禮雖有市議員反對，表示這是糟蹋古蹟，認為台南市政府應該說清楚，否則古蹟毀損誰要負責？不過市府卻是樂觀其成。

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黃偉哲指出，支持這場婚禮舉辦，是因可以帶動觀光，加上林志玲表示她是台南的女兒，希望在故鄉辦婚禮，因有人詢問「林志玲可以，那一般人可不可以？」，黃偉哲強調，南美舘開放舉辦婚禮「空前不絕後」，如果以後沒有的話，一定會有人抗議。

黃偉哲表示，舉辦宴席因為烹調要用火，且湯湯水水與油漬都可能危害到南美舘，當然不行；但林志玲可以申請借用，其他民眾當然也可以，不過不能與南美舘檔期、可用空間衝突，且市府與官方運用優先。

黃偉哲說，相信在林志玲之後，一定有很多人會有興趣，至少來拍婚紗的人，一定會很多。