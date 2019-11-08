傳承台江內海百年信仰 台南海尾村做平安戲拜天公
2019-11-08 15:03
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
農曆10月12日正是下元「水官生」前夕，今年又逢立冬，這一天是台江海尾寮村民答謝神恩的日子，已有百年歷史。台南社大台江分校表示，這天海尾村家家戶戶都會拜門口，晚上齊集大廟朝皇宮廟口，奉請守護神大道公，做平安戲，拜天公，答謝神恩，提醒後代子弟勿忘從水難中奮起，保境護生的相放伴精神。
社大台江分校薩克斯風班同學王燮村說，從小在海尾村長大，如今孫子也長大，農曆10月12日這一天是海尾人歷代相傳，奉請大道公，做平安戲謝神恩的日子。早上村人家家戶戶都會先準備祭品拜門口，晚上則是互相集資在朝皇宮廟口做大戲，拜天公，答謝大道公神恩，同時，這天也會杯選新爐主。
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他表示，希望這項見證台江內海信仰的百年文化，能夠代代相傳下去；近幾年大廟興學的村廟樂團師生，也都會在這天齊集朝皇宮，共同策辦「謝平安音樂會」，歡迎大家一起來海尾聽音樂、看大戲、拜天公。
台江分校執行長吳茂成表示，海尾寮位於台江內海的核心區，西接四草湖，南鄰安平，奉祀大道公，香火也源自北線尾良皇宮，村人善用內海溼地生態，相放伴擔土耕塭，養殖虱目魚，搭寮興學堂，培育村內子弟，為度過年年水患，做塭能夠有好收成。
因此，每年在秋冬曬坪謝寮之季，都會在農曆水官生前夕的10月12日，奉請大道公，互相集資，做大戲，拜天公，感謝上蒼保佑平安有成，稱為「平安戲」，答謝神恩還願。吳茂成強調，這是台江內海最感人的治水神話故事之一，鼓勵台江人與水共存，善用溼地環境，發展出生產、生活、生態共生的台江淺坪塭、里海文化。
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