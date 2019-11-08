全國唯一！嘉義縣加碼4千萬節電補助 巡迴鄉鎮受理申請

2019-11-08 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣政府下午召開第二期節電補助說明記者會，縣長翁章梁帶領環保局長張根穆及來賓，啟動「家電汰換補助便民服務2.0」列車，全國首創「一般住宅E化線上申請」平台，從9日中午12點開放申請，並從11日起巡迴18鄉鎮市，受理民眾申請補助，讓偏鄉民眾都能享受同等便利性。

張根穆說，本次汰換補助金額4000萬元，是第一期經費2倍，補助購置時間以統一發票及收據日期做憑證，追溯自107年12月7日以後購買，都可受理，開放申請至「補助款用罄為止」，3月辦理第一期節電補助，民眾反應熱烈，補助款很快用完。

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第二期受理申請「冷氣」、「冰箱」及「燈具」，補助購置時間107年12月7日以後都可受理，提供72家販賣業者代為申請補助，免除民眾繁雜申請程序，另補助中低及低收入戶汰換補助冰箱申請，補助最高額度1萬元，有需求民眾可洽社會局或各鄉鎮市公所。

環保局新發布「嘉義縣設備汰換補助原則(含一般住宅、服務業、機關及學校)」共3份補助原則，取消3月18日公告的設備汰換補助原則(一般住宅、服務業、機關學校及能源管理系統)」4份補助原則，請申請者按今天新公布補助原則申請補助。