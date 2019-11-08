立冬送暖企業有愛 捐贈羽絨背心、襪子給家扶學童暖冬
2019-11-08 12:44
聯合報 記者陳雅玲
／即時報導
光隆實業公司結合全家便利商店，今天捐贈雲林家扶中心學童200件羽絨背心，琨蒂絲公司也響應捐贈600雙卡通動物襪子、金鵬棉織公司贊助有機棉中厚毛巾200條，雲林縣長張麗善感謝企業有愛，在立冬之際，為雲林家扶兒送暖。
今天在張麗善、工策會總幹事許宇甄等人見證下，光隆成衣部協理沈麗卿、全家便利商店商品本部長黃君毅、部長吳雅卿、琨蒂絲公司執行長魏平穎捐贈羽絨背心、襪子、毛巾等給家扶兒童，由雲林家扶主委陳燦勳與副主委李萬吉受贈。
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沈麗卿表示，常常耳聞雲林沿海是「風頭水尾」，近來走訪過程，見識雲林沿海地區強勁海風，看到沿海孩子們衣著明顯比都會區孩子單薄，滿是心疼，這畫面深烙在腦海中，因此發起這次捐贈活動。
這次活動除獲得全家便利商店支持，國際知名加拿大華裔設計師黃偉豪也一同加入公益行列，在今天捐贈活動中與20位家扶兒童創作一幅畫作，贈送給雲林家扶、光隆與全家便利商店。
張麗善感謝雲林家扶長期照顧縣內弱勢家庭，提供約2200位扶助兒童，在經濟、物資、生活扶助甚至急難救助，幫助遭逢變故而致使經濟窘困的家庭暨兒少，能適時獲得經濟等各方面的協助。
張麗善說，在秋冬季節變換之際，早晚保暖非常重要，感謝光隆實業、全家便利商店、琨蒂絲及金鵬棉織公司支持愛心送暖，把愛心灌注在偏鄉的雲林。
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