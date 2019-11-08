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影／1111光棍節 嘉市推單身「脫光」老屋旅遊

2019-11-08 11:18聯合報 記者卜敏正／即時報導

雙11光棍節嘉義市政府選定具木都意象的舊屋力餐廳，拍攝「雙11」企劃影片，鼓勵單身不孤單，參加旅遊「脫光」(脫離光棍)，「一個人來『嘉』也幸福」影片公布於「勇媽阿惠－黃敏惠」臉書粉絲專頁，歡迎大家來「嘉」旅遊！

「1111」光棍節近年從網路節慶擴大至實體店家，許多餐廳和飯店業者也都搶搭「雙11」熱潮，推出優惠活動，嘉義市府也拍攝「舊屋力計畫」老屋再造影片，鼓勵來嘉享受悠閒幸福時光，參訪老屋感受老房子魅力，漫步在滿滿人情味嘉義市街。

嘉義市建城300多年，擁有最多、最完整的日式特色建築丶有「木都」盛名，近年為延續老屋生命力，市府推出「舊屋力計畫」，吸引年輕人返鄉夢圓創業，透過承租、改造，重新賦予老屋生命力。

市府觀光新聞處表示，這次拍攝地點為「這裡個人料理工作室」，負責人小為師傅，將50餘年的彰銀廢棄宿舍成功轉型，為遊客打造一個像「家」的用餐空間。

此外，舊屋力計畫還有「檜樂食堂」以檜木料材活化老屋，加上檜木小品和、民藝書法等，成為充滿台式風味的懷舊空間；「大麦小麦日式酒食」則日本主廚進駐，道地的日式風味，為老屋增添了國際性。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，現在搭配交通部觀光局推出的「擴大國旅秋冬遊」補助，各大飯店推出多項好康贈禮吸引旅客，嘉義市區還有文化路夜市可以使夜市消費抵用券，各種魯味、飲料、甜點和特色美食，可以「吃飽」，可以「吃巧」，歡迎大家來嘉，體驗幸福。

1111光棍節，嘉義市政府拍攝影片，鼓勵來嘉義旅遊。圖／嘉義市政府提供
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1111光棍節，嘉義市政府拍攝影片，鼓勵來嘉義旅遊。圖／嘉義市政府提供
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老屋嘉義雙11光棍節

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