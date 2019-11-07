張嘉郡辦戶外棒球轉播 球迷觀賽加油聲熱滾滾

2019-11-07 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



世界棒球12強大賽，中華隊接連力克波多黎各、委內瑞拉晉級複賽，今晚迎戰日本，中日大戰全國矚目，雲林青埔教育基金會今晚在虎尾圓環停車場舉辦戶外轉播現場，吸引大批鄉親齊聚為中華隊加油，場面嗨翻天。

青埔教育基金會董事長張嘉郡、總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘、縣議員黃凱、王鈺齊、黃美瑤及大批熱情球迷，擠滿現場，每個人情緒高張，隨著每一球投出、打擊、跑壘的激戰畫面，加油聲不斷。

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中華隊連贏兩場，是不是這兩天都開心到睡不著？張嘉郡穿著中華隊球衣，詢問在場球迷，球迷歡呼高聲回應，大家都為了看中華隊打敗日本，完勝台灣區預賽。

馬光國中、文昌國小、褒忠國小和馬光國小棒球隊也來觀賽，其中有當選U15、U12、和IBA國手，張嘉郡鼓勵小球員，仿效前輩爭取未來。

張嘉郡要大家隔空集氣，讓中華隊贏得勝利，帶著3連勝氣勢前進奧運拿金牌，全場High翻天。現場也邀請Passion Sisters中信兄弟啦啦隊到場鼓舞，球迷看到美女主播何庭歡更熱情要求合照。最後中華隊雖未如願打勝日本，但仍具代表權，球迷不感失望，表示將繼續為中華隊加油。

張嘉郡說，世棒十二強在台灣舉行分組賽，讓台灣站上世界舞台，獲2場連勝進入複賽，今天與日本角逐分組龍頭，青埔基金會舉辦戶外轉播，在過去很少見，大家齊心為中華隊加油，就是守護台灣的具體行動。