張嘉郡談治水記憶COOL 蘇治芬提治水新處方

2019-11-07 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



國民黨立委參選人張嘉郡在台西鄉崙豐明德寺召開「張嘉郡記憶COOL」記者會，強調過去立委任內，為雲林沿海打造新氣象，並在寺廟佛祖前見證「台西治水、鄉親有感」。民進黨立委參選人蘇治芬則感慨政府治水腳步趕不上天氣的變化，下游治理好換成中上游淹水，她以多年治水經驗發表「在地滯洪」治水新方，期為政府節省經費，降低社會成本。

「凡走過必留下痕跡」張嘉郡播放影片、展示看板及村長的見證，帶領鄉親回顧她立委8年任內、爭取建設3百多億、服務8萬多件的記錄，她強調，台西逢雨必淹，經她爭取，如今台西看不到當年淹水之苦，鄉親感受安居幸福，過去8年的努力，不只居民看到台西的改變，也讓年輕人看到機會、動力與未來。

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現場的「8年記憶COOL」看板，展示了張嘉郡努力成果，帶領民眾穿梭時光隧道，看見在她任內爭取台西成功治水和建設，包括台78線銜接台61線立體交流道、西濱快速道路台西至麥寮雲一線至海豐橋段主線新建工程、台西火燒牛稠大排增設出水口等。

還有台61線五條港交流道排水及溪頂、程海及菁埔大排清淤、湖子內、崙豐火燒牛稠、蚊港、海口等排水改善工程，台西漁港疏濬、崙豐農村再生建設先期規劃、山寮、草寮、湖子內、萬厝等小排道路等改善工程。

她說，台西是風頭水尾，立委要扮演好向中央發聲爭取的角色，不能為意識型態糾結，更不能成為被抹黑或抹紅的角色，為雲林的好，未來一定更加努力。

蘇治芬則以口湖與虎尾滯洪池的治水經驗，引用數據發表「從8年1160億到6年660億的治理，再看未來前瞻治水計畫」的治水心得並提出「在地滯洪、防災補貼」新治水處方。

蘇治芬說，多年來政府投注數以千億計來改善治水，但每遇暴雨仍受災連連，她從95年立委到106年縣長卸任爭取約141億元治水，發現相同降雨量上下游淹水處境大不同，今年8月大暴雨，雨量達121公厘，口湖椬梧滯洪池一帶積水很快消退，足見滯洪分流發揮功能。且依統計過去淹水達10天的低窪區，如今已降至半天或數小時，但下游治好了，中上游還是淹水，治水腳步比不上氣候變化。