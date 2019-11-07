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12強Live／八局下朱育賢4打數交白卷 0:5落後日本

無法給江蕙幸福！費玉清拋震撼彈「前列腺阻塞」

難以想像！一家五口如廁上茅坑 衛浴無熱水也無自來水

2019-11-07 20:43聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

岡姓原住民和先生帶著3名就讀國中小的孩子，一家5口住在台南白河區一處三合院平房，因年久失修破損不堪，屋頂經常漏水，且家中沒有自來水等設備，如廁需至屋外老舊茅坑，居住及生活品質之差令人難以想像，市府勞工局長王鑫基今年9月接獲通報與工會志工現場會勘後，以一個多月時間，由各工會接力動員上百名志工人力進行房屋修繕，為岡家重新整建出兩間房間、一間客廳及浴室，自來水方面還要申請接管，目前先設置水塔，讓岡家有較好的用水品質。

王鑫基表示，岡姓女子的先生從事工作收入也不高，全家領低收入戶補助，在修繕住家時，發現全家5口僅能聚在一張老舊折疊小矮桌用餐，深感不忍，今天再度前往致贈二手家具倉庫中新造完成之餐桌、小書桌及2張小椅子，讓全家用餐與小朋友讀書的環境能夠更加舒適。台南市實踐夢想者聯盟協會也透過台灣松下電器、森霸電廠、美德向邦、大成集團等企業贊助捐贈電子鍋以及大台南總工會副理事長陳美靜送棉被。

二手家具來自台南市勞工局位在官田區隆田路橋下的二手家具倉庫放置處，接收學校公司行號等汰換的木家具，透過木工與油漆志工們的巧手，將廢棄桌椅與書櫃等家具重新改造新生，變成美輪美奐且實用的衣櫃與玻璃櫃。

王鑫基表示，在房屋修繕過程中，看到許多弱勢勞工家庭環境不佳生活困苦，尤其受限自身經濟能力，物資用品缺乏，引進政府及民間力量，提供無法享有基本生活品質的職災、弱勢勞工家庭必要協助。台南市勞工局推動「有情有疼心，有故事ㄟ厝」修繕志工服務，目前已完成98戶。

台南市勞工局長王鑫基（右三）與志工將整修好的二手桌椅以及多床棉被，送給白河區岡姓...
台南市勞工局長王鑫基（右三）與志工將整修好的二手桌椅以及多床棉被，送給白河區岡姓原住民弱勢勞工一家。圖／勞工局提供
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勞工局有故事漏水

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