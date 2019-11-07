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嘉縣環保志工人數再創紀錄 90歲老翁騎鐵馬護堤防

2019-11-07 19:54聯合報 記者黃晴雯／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉永屯水環境巡守隊的蔡清波已高齡90歲，他自民國91年至今總是騎著解踏車前往堤防邊巡守，預防不肖人士將廢棄物倒於渠道中，今天獲得嘉義縣環保局環保績優志工表揚。

蔡清波除了聽力受損，身體仍硬朗，服務近20年來，已將巡守視為生活中的一部分，對於守護家鄉不遺餘力。

嘉義縣環保局今日下午在創新學院頒獎表揚環保服務績優志工，縣長翁章梁也出席表揚大會授獎，嘉縣環保志工協助環保工作已16年，目前志工人數近1800人，服務範圍遍及山區及海區。

表揚大會來自各鄉鎮環保志工隊及水環境巡守隊共404名接受表揚，創歷年新高，半數以上服務年資都超過5年以上，其中80歲以上的志工共33位。。

除會場內進行表揚外，創新學院廣場前也設置社區暨環保小學堂成果展，由10個參與執行計畫的社區展出特色產品及分享社區環境改造、推廣環境教育成果，更邀請現場民眾一同回顧社區夥伴對環境付出與改造的心路歷程。

環保局指出，特地將頒獎典禮與社區成果展安排同天進行，希望能讓志工與社區間也能有更多交流的火花。期待社區間也能擦出合作的火花，未來可發展為環境教育場域，讓環境教育與社區緊緊相扣，從日常扎根民眾愛護環境的永續觀念。

嘉義縣環保志工人數再創紀錄，現場四百多人接受表揚。記者黃晴雯/攝影
嘉義縣環保志工人數再創紀錄，現場四百多人接受表揚。記者黃晴雯/攝影
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社區暨環保小學堂成果展邀請多個社區，展出特色產品及分享社區環境改造、推廣環境教育...
社區暨環保小學堂成果展邀請多個社區，展出特色產品及分享社區環境改造、推廣環境教育成果。記者黃晴雯/攝影
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高齡90歲的蔡清波（左三）投身志工服務近20年，今接受表揚。圖/嘉義縣政府提供。
高齡90歲的蔡清波（左三）投身志工服務近20年，今接受表揚。圖/嘉義縣政府提供。
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嘉義縣長翁章梁於社區暨環保小學堂成果展參觀。圖/嘉義縣政府提供。
嘉義縣長翁章梁於社區暨環保小學堂成果展參觀。圖/嘉義縣政府提供。
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嘉義翁章梁

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