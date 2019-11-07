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嘉市申請秋冬補助達6千萬 再推「森活慢遊」音樂會

2019-11-07 18:46聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市長黃敏惠說，9月至今已向中央申請第3波秋冬住房補助，累計補助金額達6千萬元，是全國22縣市的前段班，拚觀光經濟有目共睹，嘉義市府今年11月9日到12月22日將舉辦10場「森活慢遊音樂會」，歡迎民眾「來嘉」旅遊。

黃敏惠和嘉市旅館商業同業公會李素珍等人今天在台北美麗信花園飯店舉辦記者會宣傳音樂會，現場展示的攤位有登上Netflix平台的林聰明沙鍋魚頭、嘉酒文創園區、聖塔咖啡、智慧旅宿平台，嘉市6家旅館業者則將代表嘉義市參加台北國際旅展。

黃敏惠表示，走進嘉市就能感受到新舊的融合、傳統的老味道，嘉市在阿里山下，是北回歸線經過的城市，如果520是我愛你，那23.5就是「愛上我-愛上嘉義市」，是有深度品味、有人情味的美麗城市，也歡迎大家12月來參加嘉市國際管樂節。

嘉義市旅館公會理事長李素珍談到，10場音樂會以「飯店跳島音樂會」形式發想，並與市區主題特色飯店合作，將飯店大廳化身舞台，「美食結合音樂最療癒」。

市府觀光新聞處指出，10場音樂會邀請到黑孩子、紫羅蘭、CMO等多個知名樂團，並將在耐斯王子大飯店、樂億皇家酒店、尊皇大飯店、鈺通大飯店、天成文旅繪日之丘和蘭桂坊花園酒店等主題特色飯店表演，還會在嘉義市城隍廟、嘉義公園以及北門驛廣場等地演出。

音樂會期間也將抽出8張住宿券，並推出「限時搶購住宿優惠1元起標活動」，募得經費也同樣將支持該藝術教育計畫，詳情將公布在嘉義市觀光旅遊網。

嘉義市長黃敏惠等人北上宣傳嘉義旅遊，推出森活慢遊音樂會。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠等人北上宣傳嘉義旅遊，推出森活慢遊音樂會。圖／嘉義市府提供
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嘉義音樂會黃敏惠

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