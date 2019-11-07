嘉市申請秋冬補助達6千萬 再推「森活慢遊」音樂會

2019-11-07 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市長黃敏惠說，9月至今已向中央申請第3波秋冬住房補助，累計補助金額達6千萬元，是全國22縣市的前段班，拚觀光經濟有目共睹，嘉義市府今年11月9日到12月22日將舉辦10場「森活慢遊音樂會」，歡迎民眾「來嘉」旅遊。

黃敏惠和嘉市旅館商業同業公會李素珍等人今天在台北美麗信花園飯店舉辦記者會宣傳音樂會，現場展示的攤位有登上Netflix平台的林聰明沙鍋魚頭、嘉酒文創園區、聖塔咖啡、智慧旅宿平台，嘉市6家旅館業者則將代表嘉義市參加台北國際旅展。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃敏惠表示，走進嘉市就能感受到新舊的融合、傳統的老味道，嘉市在阿里山下，是北回歸線經過的城市，如果520是我愛你，那23.5就是「愛上我-愛上嘉義市」，是有深度品味、有人情味的美麗城市，也歡迎大家12月來參加嘉市國際管樂節。

嘉義市旅館公會理事長李素珍談到，10場音樂會以「飯店跳島音樂會」形式發想，並與市區主題特色飯店合作，將飯店大廳化身舞台，「美食結合音樂最療癒」。

市府觀光新聞處指出，10場音樂會邀請到黑孩子、紫羅蘭、CMO等多個知名樂團，並將在耐斯王子大飯店、樂億皇家酒店、尊皇大飯店、鈺通大飯店、天成文旅繪日之丘和蘭桂坊花園酒店等主題特色飯店表演，還會在嘉義市城隍廟、嘉義公園以及北門驛廣場等地演出。