嘉市空氣品質排名後段班 議員盼種樹改善空汙
2019-11-07 18:11
聯合報 記者李承穎
／嘉義市即時報導
嘉義市議員蔡文旭指出，嘉義市空氣品質在全國排名後段班，雖然嘉市空汙81.5％是境外移入，但仍有境內汙染源，市府除了加強勸導降低境內汙染源外，也可計畫大量種樹吸收PM2.5；市府環保局長蕭令宜說，將與相關局處研議種樹，持續改善空汙。
蔡文旭今天在議會聽完環保局工作報告後說，近年來台灣10大死亡原因及10大癌症排行榜，肺炎與肺癌自2010年開始已經超越肝病與肝癌成為第1位，空氣汙染儼然已經成為國人健康的隱形殺手。
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他說，嘉市雖然沒有大型工廠等汙染源，但境內的空氣汙染來源主要是車輛（37.7%）、營建與道路揚塵（37%）、餐飲油煙（18%）、工廠（4%）、露天燃燒（1.3%）等，防治空汙刻不容緩。
蕭令宜回應，嘉義市汙染源來自境外，將與鄰近縣市區域合作改善，加入區域治理平台交流協商，針對境內汙染源，也會加強淘汰老舊機車，加強柴油車攔檢，並輔導汰換鍋爐等作為防治空汙。
蔡文旭說，建議市府種樹改善空汙，相關單位可與各里里長、社區發展協會和環保志工一起來做，並設定年度的工作目標認真檢討、改進和獎勵，「顧好每一個市民的健康，是我們的責任」。
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