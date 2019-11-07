蔡英文虎尾掃街拜票 支持者熱情搶合照
2019-11-07 18:02
聯合報 記者李京昇
／即時報導
總統蔡英文與雲林海線立委參選人蘇治芬今天前往雲林海線五鄉鎮拉票，稍早下午5點多抵達虎尾掃街拜票，隨後到德興宮參拜，並與支持者合照留念。
蔡英文來到虎尾鎮中正路掃街拜票，現場湧入數百位支持者夾道歡迎，眾人也紛紛伸出右手和蔡英文擊掌，並高喊「凍蒜！凍蒜！」場面相當熱鬧。
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蔡英文也親切與民眾互動，隨即參拜德興宮，接著在廟埕前一一與支持者合照後，結束今天雲林參訪行程。
蔡英文稍早在前面幾個行程中提到，蘇治芬擔任立委積極幫鄉親爭取農水利建設，她向鄉親保證，會用前瞻基礎建設經費來支應，只要蘇治芬委員答應的事情，中央一定全力支持，懇請明年一票投小英、一票投蘇治芬，讓國會過半為台灣主權奮鬥。
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