培育脊椎外科醫師 安南醫院院長林瑞模榮獲醫療奉獻獎
2019-11-07 17:41
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市安南醫院院長林瑞模，是培育脊椎外科醫師的推手，努力將畢生所學傾囊相授給後輩，中南部許多醫師的脊椎手術都受過他，桃李滿天下，林榮獲台南市醫師公會頒發療貢獻獎，實至名歸。
台南市醫師公會本月3日舉辦「邁步向前共創未來」醫師節聯歡晚會，林瑞模以「培育雲嘉南地區無數脊椎外科醫師」獲頒醫療貢獻獎；他並在2004年首例台灣醫療團至越南崇正醫院，指導脊椎側彎手術，成功提升台灣脊椎醫療國際能見度。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
林瑞模視病猶親，居院長職仍不斷在第一線服務，許多困難病案不乏骨腫瘤、青少年脊椎側彎矯正等高難度手術。曾於少女時間苦於脊椎側彎的40歲婦女，接受林教授手術後不僅解除宿疾，如今已生育4個健康寶寶，幸福美滿。
安南醫院說，林院長擅長整合跨領域專業合作，並和成功大學材料研究所研發生醫骨水泥材料，榮獲美國專利及技轉通過四件TFDA醫療器材查驗登記許可；另與成大機械系合作研究獲得脊椎手術用鑽孔引導裝置等多項國內專利與美國專利，以及技術轉移，在醫療臨床、教學、研發等創造整合性的優良實績。
留言