培育脊椎外科醫師 安南醫院院長林瑞模榮獲醫療奉獻獎

2019-11-07 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



台南市安南醫院院長林瑞模，是培育脊椎外科醫師的推手，努力將畢生所學傾囊相授給後輩，中南部許多醫師的脊椎手術都受過他，桃李滿天下，林榮獲台南市醫師公會頒發療貢獻獎，實至名歸。

台南市醫師公會本月3日舉辦「邁步向前共創未來」醫師節聯歡晚會，林瑞模以「培育雲嘉南地區無數脊椎外科醫師」獲頒醫療貢獻獎；他並在2004年首例台灣醫療團至越南崇正醫院，指導脊椎側彎手術，成功提升台灣脊椎醫療國際能見度。

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林瑞模視病猶親，居院長職仍不斷在第一線服務，許多困難病案不乏骨腫瘤、青少年脊椎側彎矯正等高難度手術。曾於少女時間苦於脊椎側彎的40歲婦女，接受林教授手術後不僅解除宿疾，如今已生育4個健康寶寶，幸福美滿。