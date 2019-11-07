右手書法、左手攝影 陳炎清忘情荷花世界

2019-11-07 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



從事教育工作33年的陳炎清老師，指導學生書法40餘載，且投入荷花攝影，致力很深；台南市安平區公所與陳推出「荷香墨韻」書法攝影展，除了鋪陳出厚紮沉穩、一步一腳印的寫字態度，也呈現多樣多彩的風貌，既可欣賞書法藝術之美，也可親炙五彩繽紛的荷情世界，精選作品共35幅，即日起至明年2月在安平區公所2樓、3樓區政藝廊展出。

陳炎清出生台南下營，國立台南師院畢業，從事教育工作33年，指導學生書法40餘載，現任台南市新營美術學會理事。就讀嘉義師範專科學校時，源於校長耿相曾、嘉義書法宿儒陳丁奇的啟蒙，同窗黃宗義、張清榮的切磋，多次代表學校參加國語文競賽獲獎，一生鍾情於墨。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳返鄉至下營東興國小教書，積極推動書法研習和社團活動，教學相長，從唐楷歐陽詢、褚遂良、顏真卿、柳公權、北碑蘇孝慈墓誌銘、張猛龍碑的臨寫，奠定楷書筆法，再臨寫蘭亭序、聖教序、智永草書千字文、趙孟頫、文徵明，筆觸更加流暢妍麗，偶爾也學習隸書之史晨、曹全，讓書法呈現多樣不同的風貌。

陳炎清說，書法是我國固有文化的精隨，其平和靜穆、剛柔並濟、方圓並用，蘊含藝術之美，在今日煩囂的社會裡，具有怡情養性療癒功能；另對攝影著墨很深，舉凡風景、人物、傳統藝術、自然生態等，都是他捕捉紀錄的影像，尤其荷花清新脫俗，是歷代詞人騷客競相吟詠歌頌的題材，且賦有佛家禪意，因此，他對荷花攝影情有獨鍾且致力最深。