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右手書法、左手攝影 陳炎清忘情荷花世界

2019-11-07 17:36聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

從事教育工作33年的陳炎清老師，指導學生書法40餘載，且投入荷花攝影，致力很深；台南市安平區公所與陳推出「荷香墨韻」書法攝影展，除了鋪陳出厚紮沉穩、一步一腳印的寫字態度，也呈現多樣多彩的風貌，既可欣賞書法藝術之美，也可親炙五彩繽紛的荷情世界，精選作品共35幅，即日起至明年2月在安平區公所2樓、3樓區政藝廊展出。

陳炎清出生台南下營，國立台南師院畢業，從事教育工作33年，指導學生書法40餘載，現任台南市新營美術學會理事。就讀嘉義師範專科學校時，源於校長耿相曾、嘉義書法宿儒陳丁奇的啟蒙，同窗黃宗義、張清榮的切磋，多次代表學校參加國語文競賽獲獎，一生鍾情於墨。

陳返鄉至下營東興國小教書，積極推動書法研習和社團活動，教學相長，從唐楷歐陽詢、褚遂良、顏真卿、柳公權、北碑蘇孝慈墓誌銘、張猛龍碑的臨寫，奠定楷書筆法，再臨寫蘭亭序、聖教序、智永草書千字文、趙孟頫、文徵明，筆觸更加流暢妍麗，偶爾也學習隸書之史晨、曹全，讓書法呈現多樣不同的風貌。

陳炎清說，書法是我國固有文化的精隨，其平和靜穆、剛柔並濟、方圓並用，蘊含藝術之美，在今日煩囂的社會裡，具有怡情養性療癒功能；另對攝影著墨很深，舉凡風景、人物、傳統藝術、自然生態等，都是他捕捉紀錄的影像，尤其荷花清新脫俗，是歷代詞人騷客競相吟詠歌頌的題材，且賦有佛家禪意，因此，他對荷花攝影情有獨鍾且致力最深。

安平區公所指出，這次「荷香墨韻」書法攝影展分為兩大類，一是書法藝術的展現，另是結合荷花攝影和書法墨韻，展現書法攝影的另一種雅趣，展期自即日起明年2月止，歡迎民眾蒞臨安平區政藝廊賞畫。

從事教育工作33年的陳炎清老師，指導學生書法40餘載，且投入荷花攝影，致力很深。...
從事教育工作33年的陳炎清老師，指導學生書法40餘載，且投入荷花攝影，致力很深。記者邵心杰／翻攝
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「荷香墨韻」書法攝影展分為兩大類，一是書法藝術的展現，另是結合荷花攝影和書法墨韻...
「荷香墨韻」書法攝影展分為兩大類，一是書法藝術的展現，另是結合荷花攝影和書法墨韻，展現書法攝影的另一種雅趣。記者邵心杰／翻攝
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攝影荷花

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