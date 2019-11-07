林志玲要在台南市美術館出嫁？這個原因館方認為有困難

2019-11-07 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



台灣第一名模林志玲17號將在台南舉辦婚禮的消息，轟動地方，不少台南人今天的話題都是「志玲姐姐要來台南結婚耶」，稍早一度傳出婚禮場地確定在台南市美術館一館，也是市定古蹟原台南警察署，但館方表示目前確實尚未收到申請，而且當天館方開館到下午5點，如果要出借也是在5點之後，不太可能下午舉辦婚禮。

林志玲到底要在哪裡結婚？由於相關人員都保密到家，目前大家都是在揣測階段，據了解，之前台南晶英酒店人員確實有到南美館一館看現場，後來也傳出林志玲很喜歡一館的露天中庭，有大樹、周圍古蹟環繞，氛圍典雅，但館方表示，到目前尚未有人來申請場地，而晶英則不願意透露詳情。

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