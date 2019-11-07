大學畢投500封履歷找不到工作 身障的他現助千人就業

2019-11-07 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



雲嘉南分署新營就業中心就服員張政裕，5歲時因不慎觸及機台，導致右手腕截肢，從成大數學系畢業後，先後投遞500多封履歷只有4家通知面試但都未能順利進入職場，最後到就業中心找工作而進到中心服務，開始人生第一份正職工作，從領時薪的臨時人員開始做起，慢慢獲得肯定而升任為就服員，一做就是15年，已協助近一千位民眾順利找到工作。

張政裕說， 每個人都有自己的長處，身心障礙者也可以發揮專長，他從零工到經過考試取得正職，這份工作讓他找到成就感，也實現他最大的夢想是幫很多身障朋友順利找到工作，他以自身經歷鼓勵身障朋友，「把障礙看到最小，把長處發揮到最大，就能找到一份適合的工作」。

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以幫助民眾職訓及就業的勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，因為知道弱勢就業的困難，超額進用17位身心障礙員工，並搭配職場支持、職務再設計等措施，榮獲勞動部第17屆金展獎特殊事蹟獎，6日由勞動部長許銘春、勞動力發展署長黃秋桂頒獎。

雲嘉南分署長劉邦棟昨帶領團隊北上領獎，劉邦棟表示，分署員工數324人，依法需進用9名身障者，目前進用了17名，超額進用近2倍，包括公務人員、約聘僱、臨時人員及臨工等都有進用，障礙別包括肢障、聽語障、輕度智能障礙等，工作表現都相當好，「幫助一名身障者，就是幫助一個家庭」，盼公、私部門多給身障者機會。