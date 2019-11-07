農產豐收常滯銷 古寶網購回饋農民要提供平台義助行銷

2019-11-07 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台南市古寶無患子生技投入網購行銷成功，網購平台月銷售額破千萬元，臉書會員粉絲已近4萬人。負責人王高榮有感於農民辛苦，在地不少農產品豐收時經常賣不出去，決定提供公司網路平台，義務幫農民賣農產品，並藉公司物流行銷經驗，協助農民網路銷售減少滯銷問題。

王高榮表示，古寶無患子前身是安定無患子產銷班，自己來自在地農村，當初能夠開拓無患子產業，也是借重故鄉農村的農民朋友幫忙，才有今天能夠站穩市場，而今經營逐漸上軌道，回饋台南在地農民他認為理所當然。

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王高榮說，農民種植農作物的技術沒有問題，而且很專精，但對於銷售，過去常只能透過共同運銷或者盤商收購，但面臨盛產價格崩盤時，往往沒管道求助無門，他屢次感受到農民的無助，想到公司的網路銷售平台已漸上軌道，接觸的消費者也越來越多，提供平台推播，應該多少能夠幫助農民賣農產品。

王高榮表示，古寶無患子網路銷售平台，目前月銷售額超過1千萬元，臉書專頁有3萬多粉絲，網路上已累積一定人氣與知名度，雖然剛開始在網路經營時相當辛苦，而今走過艱困期，一路逐漸累積人氣，希望這時也能回饋農民。