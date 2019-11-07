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嘉市音樂廳整建進度落後 議員憂影響國際管樂節

2019-11-07 14:26聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市國際管樂節即將在12月20日舉辦，多名市議員今天質疑音樂廳的整建工程延遲，934張椅子都尚未安裝，燈具也未換，管樂節是每年嘉義市的盛事，關乎嘉義顏面，若連音樂廳都無法做好，該怎麼辦？文化局長蕭柏勳說，確實很急迫，將督促廠商施工，一定會在11月26日完成。

嘉義市文化局獲文化部補助整建音樂廳，工程預定8月22日到11月26日，主要是音樂廳內座椅更新、地板整修和無障礙廁所整修，另外市府也編列預算，第二階段也要整修鋼琴、舞台懸吊、觀眾席燈光和空調水塔等。

王美惠說，對表演者來說，燈光效果會影響表演者的演出，既然有經費，就該一次到位，不該分兩階段施作，應一次就要改善，避免屆時又要封閉施工。

戴寧說，目前音樂廳整修工程只有68％完成的進度，下月底就要完成工程，應要有8成進度，但目前音樂廳椅子還尚未完成，另外保全系統及音響設備也尚未更換，都攸關表演者權益，且工程完成還要驗收，不要影響到管樂節。

蕭柏勳說，目前椅子的骨架都已擺好，只差上鎖就可，廁所也接近完工，但進度確實有些落後，將加緊施工，一定不會影響到管樂節。

市議員鄭光宏則關心美術館進度，他說，美術館因A棟屋頂防水及外牆粉刷工程，還要拆除D棟建物，原訂今年底竣工，卻因此要延到明年3月，年中正式開幕，希望文化局不要再延遲進度，且美術館開幕展應該要能呈現嘉市「畫都」特色。

嘉義市立美術館長賴依欣說，目前進度約超前4.29％，一定會在3月16日竣工，預計明年中旬開幕，督促廠商盡快施工，各種消防、營業等執照也會盡速申請。

她說，至於開幕展將從嘉義近百年來重要的繪畫形式「風景畫」，為主要的題材切入點，引導民眾思考自身與所處環境、觀看關係和地理政治的時代關係，並從「風景」的概念中重新理解繪畫者的觀點形塑、風景與媒介、現代性和權力的關係，展覽會延伸到城市其他空間展出。

王美惠則說，美術館Ｄ棟前方有一顆老樹，希望能夠保留，不要輕易移除；賴依欣說，老樹樹齡60年，是嘉義市珍貴資產，且不會影響美術館，確定將會保留。

嘉義市議員戴寧等人認為音樂廳整建工程進度落後，希望能加速進行。圖／市議員戴寧提供
嘉義市議員戴寧等人認為音樂廳整建工程進度落後，希望能加速進行。圖／市議員戴寧提供
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嘉義市議員王美惠希望美術館前的老樹能夠保留。圖／嘉義市府提供
嘉義市議員王美惠希望美術館前的老樹能夠保留。圖／嘉義市府提供
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市議員王美惠（左起）、鄭光宏和戴寧今天關心文化局音樂廳和美術館施工進度。記者李承...
市議員王美惠（左起）、鄭光宏和戴寧今天關心文化局音樂廳和美術館施工進度。記者李承穎／攝影
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嘉義市議員戴寧等人認為音樂廳整建工程進度落後，希望能加速進行。圖／市議員戴寧提供
嘉義市議員戴寧等人認為音樂廳整建工程進度落後，希望能加速進行。圖／市議員戴寧提供
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嘉義市議員戴寧等人認為音樂廳整建工程進度落後，希望能加速進行。圖／市議員戴寧提供
嘉義市議員戴寧等人認為音樂廳整建工程進度落後，希望能加速進行。圖／市議員戴寧提供
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嘉義市美術館預計明年中開幕。圖／嘉義市府提供
嘉義市美術館預計明年中開幕。圖／嘉義市府提供
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嘉義美術館文化局

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