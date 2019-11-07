評鑑特優嘉縣焚化爐1年戴奧辛監測2次 議員批監督不周
2019-11-07 14:15
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣垃圾焚化爐使用近20年，委託廠商代操作期限2年後屆滿，110年更換新廠商操作，今年蟬聯環保署全國評鑑最高榮譽特優獎；但議員賴瓊如上午質詢，批焚化爐排放致癌物戴奧辛，每年才檢測2次太少，監督不周， 質疑空汙破壞周邊太保市春珠等3里生活環境，造成稻作受害，要求回饋這3里；環保局長張根穆答應檢討，改善增加監測次數，稻作受害須會同農政單位鑑定。
賴瓊如公布位在鹿草鄉的焚化爐，戴奧辛檢測數據說，元月至今只檢測一次戴奧辛，監督不夠，讓人憂心空汙影響周邊居民健康，太保市春珠、東勢及崙頂等3里，雖未在焚化爐周邊1.5公里依法回饋村里，但吹西南風，居民就聞到空汙臭味，無奈被迫關門窗自我保護，今年稻作感染稻熱病，農民質疑是焚化爐空汙造成。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
她要求環保局收本地垃圾及事業廢棄物為主，減少收外縣市垃圾及廢棄物，他說，前縣長陳明文任內曾發給春珠等3里，各里10萬元綠美化環境，前縣長張花冠停止發放，她要求縣長翁章梁恢復發放，改善居民生活環境。
張根穆說，焚化爐煙囪排放，每天24小時間電腦自動監測，戴奧辛至少每季做一次監測，會加強檢測次數。縣長翁章梁說，稻熱病無焚化爐無關，主因與施肥及稻作品種密度有關，回饋春珠等3里，他會了解再做處理。
環保局說，嘉縣人口外流，資源回收有成，目前每天產生家戶垃圾含事業廢棄物共420至450噸，當初與達和簽約年處理垃圾量28萬噸，其中12萬噸達和自行處理，嘉縣要達到15萬噸額度，未達額度須賠償，代處理雲林等外地垃圾增加數千萬元收入。
留言