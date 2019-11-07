奇美引進新檢驗系統 細菌確認更快爭取急重症救治時機

2019-11-07 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／台南即時報導



奇美醫學中心引進標榜「亞洲第一套」微生物檢驗自動化設備及影像掃描系統，今天啟用，以少見的「磁珠接種」科技做細菌培養，減少人力作業，大幅提升檢驗效率與準確度，更快確認菌種可爭取治療時機，減少感染併發症。

住院病患常見各種感染，不管皮膚傷口、呼吸道、腸胃道、泌尿道等全身都可能被病菌侵襲，造成發燒及各種症狀。當細菌進入全身血液，甚至可能引發嚴重感染如可致命的敗血症。衛福部統計顯示，國人去年敗血症死亡率排名第12，第3名的肺炎也因細菌感染不能及時治療而死亡。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

過去致病菌檢驗需要許多人工，常需1.5到2天甚至更久才能完成，醫師為爭取時效，只能根據所學經驗推測給抗生素治療，每個醫師經驗判斷不一如同打賭，有時拿到檢驗報告時患者已不治。致病菌種檢驗分秒必爭，「快還要更快」，成為臨床病理科「永不停止的挑戰」。

奇美病理中心臨床病理技術主任詹坤振指出，目前還沒有任何抗生素可以殺死全部細菌；致病菌種檢驗常是治療成功關鍵。新系統上線後，標本利用磁珠將檢體以標準一貫動作處理，分離接種在培養皿，可比人工分離接種更多單株菌落，消除人為因素干擾，效率及準確度都提升，檢驗所需的時間也縮短。